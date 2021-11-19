TVアニメ「錆色のアーマ-黎明-」の放送開始日が2022年1月9日に決定。併せてPV第2弾が公開された。

戦乱の世を舞台に、天下統一を夢見る男たちの生き様を描く「錆色のアーマ」。“アーマ”と呼ばれる神器を使う傭兵集団・雑賀衆の孫一と、雑賀衆が持つ鉄砲技術を手中に収めようと目論む織田信長を軸に物語が展開される。PV第2弾ではオープニングテーマもお披露目に。佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS from EXILE TRIBE）演じる孫一、増田俊樹演じる織田三郎信長、佐藤流司演じるルシオが歌う「Faith」に乗せて孫一、織田三郎信長、ルシオらの戦闘シーンなどが次々に映し出される。

さらにアニメ放送を記念したポップアップショップが、12月11日から26日まで東京・新宿マルイメンにて開催されることも決定。先行商品販売や購入者を対象とした抽選会、衣装展示などが予定されている。詳細は続報を待とう。

アニメ「錆色のアーマ-黎明-」

放送情報

TOKYO MX1：2022年1月9日（日）より毎週日曜日22:00～

BSフジ：2022年1月11日（火）より毎週火曜日24:00～

サンテレビ：2022年1月9日（日）より毎週日曜日24:30～

テレビ和歌山：2022年1月9日（日）より毎週日曜日24:00～

AT-X：2022年1月9日（日）より毎週日曜日23:30～

スタッフ

原作：「錆色のアーマ」プロジェクト

監督： 河原真明

シリーズ構成・脚本：江嵜大兄

アニメーション制作：Kigumi

キャスト

孫一：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS from EXILE TRIBE）

織田三郎信長：増田俊樹

鶴首：荒木健太朗

蛍火：永田崇人

黒氷：平田裕一郎

木偶：spi

アゲハ：神里優希

不如帰：崎山つばさ

ルシオ・コルテス：佐藤流司