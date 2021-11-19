無印良品(運営良品計画)は11月19日～12月6日、無印良品メンバーに対象商品を優待価格で販売する「家具・家電10%OFF」を開催する。
無印の家具・家電が10%OFF
対象商品は、家具(収納用品:やわらかポリエチレンケースのみ対象)、IDEE家具、照明、季節家電、キッチン家電、生活家電AV家電、理美容家電、トラベル家電、モバイル家電、電材パーツ、BGM、時計など。なお、一部優待除外店舗や割引除外品がある。
ネットストアでは、会員はログイン後の買い物で優待。会員未登録の人はMUJI.netメンバー登録(無料)への会員登録後の買い物で優待となる。店舗では、「MUJI Card会員」は提示(MUJI Card IDをレジで登録)で優待。「MUJI passport」ID(日本版)保有者は(MUJI passportアプリ・LINEライト会員)提示で優待となる。
「家具・家電10%OFF」開催期間
ネットストア:2021年11月19日10時～12月6日24時
店舗:2021年11月19日～12月6日 ※各店舗の閉店時間まで。
※消費税、配送料、各種付帯作業(組み立てなど)、月額定額サービス、生活雑貨の新生活セットは割引対象外。