◆ 応援してもらうチャンス

日本ハムの“ビッグボス”こと、新庄剛志監督が18日、自身のインスタグラムアカウントを更新。テレビ朝日系で元日に放送されている『芸能人格付けチェック』に稲葉篤紀GMと出演することを明かした。

新庄ビッグボスは「正月番組 格付けに稲葉GMあっちゃんを強引に誘いOKもらいました」と報告。さらに、「口説き文句は2人で出て、ファイターズと言うチームを野球に興味がない人達に覚えてもらい、応援してもらうチャンスだから〜 選手の為にお願いって伝えたら、 今回だけですよん って言ってくれた」と続け、「皆さん もし時間が空いてたら格付け観てね‼️ どんな番組なのかよく知らんけど」と結んだ。

この投稿には川﨑宗則さんなども“いいね”で反応し、放送を心待ちにするファンからのコメントが並んでいる。

インスタで『格付けチェック』参戦を報告する新庄BB

