CONNECTIT(コネクティット)は、サンエックスの『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』の公開を記念して、限定オリジナルデザイン年賀状を無料アプリ「スマホで年賀状2022」(iOS 版/Android 版)にて販売する。

「映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ 年賀状」は、映画に登場する魔法使いの衣装のすみっコたちが描かれた年賀状。映画初登場となる新キャラクターも一緒だ。集合ポーズバージョンと場面写バージョンという映画ファンには嬉しい3つの基本デザインに、写真の掲載点数違いを併せた6バリエーションで登場する。

また「すみっコぐらし年賀状」も販売中。毎年好評の「すみっコ」たちが集まった定番デザインを筆頭に、クラフト調や花柄など様々なテイストのデザインをラインナップ。「すみっコぐらし」ファンからの人気が高いとかげのおかあさんも登場した、充実の9デザイン18バリエーションで展開している。

(C)2021 日本すみっコぐらし協会映画部

(C)SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED