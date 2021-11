オリジナルアニメ「空色ユーティリティ」が、12月31日にTOKYO MXで放送決定。併せてキャスト、スタッフ、PVが公開された。

「空色ユーティリティ」は、ゲーム会社Yostarが手がける「アズールレーン」「アークナイツ」といったゲームのアニメPVや、TVアニメなどを主に制作してきたYostar Pictures初のオリジナル作品。ゴルフを始めて間もない初心者の主人公・美波と、その友達・遥、彩花ら女子高生たちのゴルフで彩られた1日を描く物語だ。

美波役は高木美佑、遥役は天海由梨奈、彩花役は後藤彩佐が担当。また監督・演出・作画監督は斉藤健吾、脚本は望公太が手がける。

(c) 2021 Yostar Pictures, Inc. All rights reserved.