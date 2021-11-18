NPB、SMBC日本シリーズ2021「ヤクルト対オリックス」の出場資格者名簿を公…

日本野球機構は18日、「SMBC日本シリーズ2021」（20〜28日、京セラドーム大阪・明治神宮野球場・ほっともっとフィールド神戸）の出場資格者名簿を公示した。

ヤクルトは、主砲の村上宗隆内野手や山田哲人内野手、レギュラーシーズンで9勝を挙げ、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ初戦では、プロ初完投初完封勝利をマークした奥川恭伸投手らが順当に名を連ねた、一方、オリックスは、クライマックスシリーズで故障から復帰を果たした吉田正尚外野手や、絶対的エース・山本由伸投手、復活を期す山岡泰輔投手もリスト入りした。

日本シリーズ出場資格を有する選手は、8月31日現在その球団の支配下選手で、その後引き続きその球団の支配下選手として登録されている選手のうち40名以内に限定。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることができる。

東京ヤクルトスワローズ

■監督

高津 臣吾

■コーチ

宮出 隆自

伊藤 智仁

石井 弘寿

杉村 繁

松元 ユウイチ

森岡 良介

福地 寿樹

衣川 篤史

■投手

奥川 恭伸

石山 泰稚

高梨 裕稔

原 樹理

清水 昇

石川 雅規

星 知弥

坂本 光士郎

小川 泰弘

田口 麗斗

Ｓ．マクガフ

Ａ．スアレス

大西 広樹

高橋 奎二

金久保 優斗

大下 佑馬

今野 龍太

■捕手

中村 悠平

西田 明央

嶋 基宏

古賀 優大

■内野手

山田 哲人

西浦 直亨

川端 慎吾

元山 飛優

内川 聖一

荒木 貴裕

Ｊ．オスナ

宮本 丈

太田 賢吾

村上 宗隆

長岡 秀樹

吉田 大成

■外野手

並木 秀尊

塩見 泰隆

青木 宣親

Ｄ．サンタナ

山崎 晃大朗

坂口 智隆

渡邉 大樹

オリックス・バファローズ

■監督

中嶋 聡

■コーチ

水本 勝己

高山 郁夫

能見 篤史

梵 英心

辻 竜太郎

風岡 尚幸

田口 壮

齋藤 俊雄

■投手

山﨑 福也

宮城 大弥

平野 佳寿

増井 浩俊

山本 由伸

山岡 泰輔

竹安 大知

能見 篤史

富山 凌雅

田嶋 大樹

Ｋ－鈴木

比嘉 幹貴

海田 智行

Ｔ．ヒギンス

Ｇ．スパークマン

山田 修義

Ｃ．バルガス

山﨑 颯一郎

吉田 凌

■捕手

若月 健矢

伏見 寅威

松井 雅人

頓宮 裕真

■内野手

安達 了一

福田 周平

西野 真弘

紅林 弘太郎

太田 椋

山足 達也

大下 誠一郎

Ｒ．ラベロ

■外野手

Ｓ．モヤ

宗 佑磨

後藤 駿太

Ａ．ジョーンズ

吉田 正尚

佐野 皓大

小田 裕也

Ｔ－岡田

杉本 裕太郎