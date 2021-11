なにわ男子の結成からデビューまでの軌跡を追ったAmazon Prime Videoのドキュメンタリー「なにわ男子 デビューまで 1100日のキセキ natural」が、世界配信されることが決定した。

世界配信決定に際して、メンバーそれぞれのコメントが到着。デビュー曲「初心LOVE」のレコーディング風景やミュージックビデオ撮影の様子など、デビュー日の裏側を切り取った場面写真も公開された。

西畑大吾 コメント

まさかこんなに大きい場所で我々のドキュメンタリーが配信されるとは思っていませんでした。全国のファンの皆様、そして、世界で応援していただいているファンの皆様。皆様になにわ男子のnaturalな姿をお見せできるのではないかと思います。まだまだ未熟で未完成な僕たちの1100日間をどうぞお楽しみください。

大西流星 コメント

まだなにわ男子を深く知らない方がたくさんいると思いますが、このドキュメンタリーをきっかけに知っていただき成長を応援していただきたいなと思います。なにわ男子の色んな姿を愛していただければ幸いです。

道枝駿佑 コメント

なにわ男子らしいエンターテイメントをこのコンテンツを通してお届けできればいいと思います! 日本にも世界にもまだまだ僕達を知らない方々がたくさんいらっしゃると思います。その方々になにわ男子、ジャニーズらしいね、すごくいいグループだねって思っていただけるように頑張ります!

高橋恭平 コメント

僕が今心がけているものは、One for all All for one です。一人はみんなのために、みんなは一人のために! これができるグループっていいなって思ってます。笑いありカッコ良さありのギャップしかないなにわ男子なので、応援してください!

長尾謙杜 コメント

僕たちの1100日間をみなさんに共有できて本当に嬉しいです。日本はもちろん世界の方々も僕たちの足跡を見てくださったら嬉しいです。僕たちのリアルが詰まってます。初心な僕たちに恋してください!

藤原丈一郎 コメント

なにわ男子のデビューまでの道のりを見て、見てくださった方々が明日に繋がる一歩になってくれたらいいなと思います!ここから更に飛躍できるよう頑張るので、これからもなにわ男子を宜しくお願いします!

大橋和也 コメント

僕たちのもう一つのエンターテイメントをご賞味あれ!!! Enjoy our other entertainment!!!!!!! 英語合ってる??? 笑笑 まっ、楽しんでくださいな