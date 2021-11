◆ カメラに向けた本塁打パフォはNG

日本ハムの“ビッグボス”こと、新庄剛志監督が18日、自身のインスタグラムアカウントを更新。「ファイターズの選手へ」と題して、試合中の振る舞いについて自身の考えを説いた。

新庄ビッグボスは、阪神時代の自身の動画と共に、「ピッチャーも野手も嬉しかったら、素直にベース上で喜びを表に出しなさい そうすることによってベンチもスタンドも盛り上がる‼️」とのコメントを投稿。

ヒットや適時打を打った際のガッツポーズなど、ファンと共に喜びを分かち合うことを推奨した一方で、「ただし ホームラン打った後のカメラに向かってのリアクションは× 他のチームがやってる真似はしない‼️」とも指摘。さらに、「セカンドランナーに出た時に相手選手に向かってヘルメットを触り挨拶をする必要なし‼️」との見解も示した。

この投稿に、日本ハムの杉谷拳士選手やロッテの福田秀平選手も“いいね!”で反応。その考えを支持する多くのコメントも投稿されている。

新庄BBから選手たちへのメッセージ

