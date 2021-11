King & PrinceのライブDVD / Blu-ray「King & Prince CONCERT TOUR 2021 ~Re:Sense~」が2022年1月12日にリリースされる。

この作品には今年7月から9月に行われたアリーナツアーより、神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。30曲にわたる本編のほか、初回限定盤および通常盤それぞれに異なる特典映像が収められる。

初回限定盤には約2年ぶりの有観客ライブへの思いや演出などについてメンバーが語ったインタビュー、リハーサルやゲネプロを経て大阪・大阪城ホールでの初日公演を迎えるまでの日々に密着したドキュメンタリー映像を収録。高橋海人が振り付けを手がけ、水を張ったステージで披露された「Body Paint」のダンスショット映像も収められる。

また通常盤には全国のツアー会場でのKing & Princeの様子、各会場ごとに異なるメンバーに対する密着企画を追加収録。北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナで行われたファイナル公演での「フィジャディバ グラビボ ブラジポテト!」「Full Time Lover」のパフォーマンス映像も収録される。

King & Prince「King & Prince CONCERT TOUR 2021 ~Re:Sense~」収録内容

・koi-wazurai

・Heart & Beat

・High On Love!

・Namae Oshiete

・ナミウテココロ

・Naughty Girl

・Dance to the music

・Beating Hearts

・Dance with me

・&LOVE

・Amazing Romance

・サマーデイズ

・恋降る月夜に君想ふ

・Lost in Love

・I promise

・Body Paint

・BUBBLES & TROUBLES

・ツッパリ魂

・フィジャディバ グラビボ ブラジポテト!

・Mazy Night

・Magic Touch

・今君に伝えたいこと

・Memorial

・僕らのGreat Journey

・Love Paradox

・Super Duper Crazy~Oh My Girl

・シンデレラガール

・Dear My Tiara

・幸せがよく似合うひと

・ゴールデンアワー

初回限定盤特典映像

・The Beginning of Re:Sense

・「Body Paint」ダンスショット映像

・「Namae Oshiete」ソロアングル映像

通常盤特典映像

・Documentary of King & Prince CONCERT TOUR 2021 ~Re:Sense