新日本プロレスリングの公式Youtubeチャンネル内にて、新動画「聖帝”最後!の審判”タイチの制圧前進!!新日SS」が公開された。

果たしてNJPWの"ナンバーワンゲーマー"タイチのジャッジは!? 聖帝からのバキ打ちを経て、新日SS開発プロデューサーが勝負に挑む! そして衝撃の”タイチ育成シーン”も大公開! 相撲ムーブの原点に迫る!?

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.