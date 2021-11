◆ 横浜の冬空彩る

株式会社ディー・エヌ・エーと株式会社横浜スタジアムは17日、横浜DeNAベイスターズの本拠地である横浜スタジアムにて、12月5日(日)からイルミネーションイベント『BALLPARK FANTASIA supported by Billboard Live YOKOHAMA』を開催すると発表した。

横浜スタジアムでは昨年12月に同球場では初の試みとなるグラウンドを用いたイルミネーションイベントを開催しており、初開催の昨季は来場者アンケートで97%が「人に薦めたい」と答えるなど、好評だった。

入場料は無料で、開催期間は12月5日(日)から同11日(土)の7日間。各日17時30分から21時00分の間に、スモークや光と音を用いた約30分の演出が7回行われる。

また、今年からレフトウィング席に1席500円の「有料特別観覧席」が設定され、グラウンド上とは異なる視点から楽しむことも可能に。チケットの前売り予約等はなく、現地での当日販売のみとなる。

その他イベントに関する詳細は『BALLPARK FANTASIA』の公式サイトまで。

【動画】野球ファンが知らないハマスタの“冬の顔”

View this post on Instagram A post shared by BALLPARK FANTASIA【公式】 (@ballpark_fantasia)