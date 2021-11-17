ソフトバンクは11月17日より、Google製スマートフォン「Google Pixel 6」「Google Pixel 6 Pro」のソフトウェアアップデート配信を開始した。

  • Google Pixel 6

    Google Pixel 6

  • Google Pixel 6 Pro

    Google Pixel 6 Pro

更新内容は共通で、動作安定性の向上とセキュリティの向上。更新後のソフトウェアバージョンはビルド番号「SD1A.210817.037」となる。ソフトウェア更新が完了するまでの時間は最大20分程度。