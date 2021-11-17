ソフトバンクは11月17日より、Google製スマートフォン「Google Pixel 6」「Google Pixel 6 Pro」のソフトウェアアップデート配信を開始した。
更新内容は共通で、動作安定性の向上とセキュリティの向上。更新後のソフトウェアバージョンはビルド番号「SD1A.210817.037」となる。ソフトウェア更新が完了するまでの時間は最大20分程度。
2021/11/17 18:32
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
楽天モバイル、「Rakuten UN-LIMIT VI」加入で楽天市場のポイントがプラス9倍
ドコモ、「Galaxy S20／S20＋／Note20 Ultra／A21」「Xperia 1／5」などアップデート
キャリア各社、コロナ禍に伴う料金支払い期限の延長を11月末まで再延長
ドコモ、タクシー需要をAIで予測する「AIタクシー」を提供終了
ワイモバイル、学生とその家族が対象の「ワイモバ親子割」- 1年間毎月1,100円割引
NTTドコモ、au (KDDI)、ソフトバンク、Y!mobile (ワイモバイル)に関する情報を集約。スマートフォンなどの端末製品や料金プラン、キャンペーン、割引情報などを掲載。