Re:mimu「転生初夜からむさぼりエッチ～王子の本命は悪役令嬢」のTVアニメ化が決定。「王子の本命は悪役令嬢」のタイトルで、2022年1月9日よりTOKYO MX・BS11にて放送されるほか、12月より“僧侶枠”の愛称で親しまれるAnimeFestaではプレミアム版とともに先行配信される。
「転生初夜からむさぼりエッチ～王子の本命は悪役令嬢」は、社畜OLの主人公が大好きな乙女ゲームの世界に、悪役令嬢・ディアナとして転生したことから始まる恋物語。ゲームのヒロインと結ばれるはずが、なぜか自分と急接近してくる王子・シリウスに嫌われよう色仕掛けをするディアナだったが、王子はそれを嫌悪するどころか、熱を帯びた瞳で見つめてきて……。併せてディアナとシリウスが描かれたキービジュアルが公開された。
またキャストには、シリウス・イヴェール役に高塚智人、ディアナ・ディアフェル役に関根明良、転生先の乙女ゲームの主人公・クリス役に渋谷彩乃、ディアナの従兄妹・スピカ・ディアフェル役に仲村宗悟が名を連ね、アニメーション制作はstudio HōKIBOSHIが担当。監督は騎日月、脚本は黒崎エーヨ、キャラクターデザイン・総作画監督は吉川真一が務める。アニメの放送に先がけて、特別番組「新番組『王子の本命は悪役令嬢』特番～シリウス王子の重大発表 with 初出し映像！」が、TOKYO MXにて12月26日25時よりオンエアされる。
TVアニメ「王子の本命は悪役令嬢」
TOKYO MX・BS11：2022年1月9日（日）より毎週日曜25:00～放送開始予定
スタッフ
原作：Re:mimu
監督：騎日月
脚本：黒崎エーヨ
キャラクターデザイン・総作画監督：吉川真一
音響監督：西山寛基
音響制作：スタジオマウス
アニメーション制作：studio HōKIBOSHI
製作：彗星社
キャスト
シリウス・イヴェール：高塚智人
ディアナ・ディアフェル：関根明良
クリス：渋谷彩乃
スピカ・ディアフェル：仲村宗悟
(c)Re:mimu／Suiseisha Inc.