本日11月17日にリリースされたONE OK ROCKのライブDVD / Blu-ray「ONE OK ROCK 2020 Field of Wonder at Stadium」より、「Taking Off」のライブ映像がYouTubeで公開された。

「ONE OK ROCK 2020 Field of Wonder at Stadium」は昨年10月に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた無観客配信ライブの模様を収録した作品。このライブで披露された新曲「Wonder」は10月に配信リリースされ、Netflixではライブ開催までの3カ月間に密着したドキュメンタリー「Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary-」も公開されている。