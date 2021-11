◆ 渡邉諒の挨拶動画を投稿

日本ハムの“ビッグボス”こと、新庄剛志監督が17日、自身のインスタグラムを更新。前日16日に最終日を迎えた秋季キャンプで手締めを行った渡邉諒選手の挨拶動画をアップし、コメントした。

渡邉は「いい報告ができるよう、来年は新庄監督と共にプロ野球界を引っ張っていきましょう。そのためにも、ここからの2カ月が大事です。時間を大事に使い、一人ひとりが自覚を持ち、レベルアップをして、来年の春のキャンプに臨みましょう」と挨拶。新庄ビッグボスは「2月1日 みんなが鍛えすぎて誰かわからんくらい変わってたら泣くかも」と、涙を流す顔とオッケーマークの絵文字を添え、来春の再会を心待ちにした。

さらに、「後 選手の口からプロ野球界を引っ張る」と続け、サムズアップした絵文字で渡邉の発言を評価。「すでに意識が変わり始めている」「身体の変化は心の変化」とも綴り、変化の兆しが出てきていることを喜んでいた。

新庄ビッグボスが投稿した渡邉諒の挨拶動画

