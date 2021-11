FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選・グループA第6節が16日に各地で行われた。

UAE代表はアウェイでレバノン代表と対戦。UAEは85分、PKによりアリー・マブフートが得点を決め、1-0でレバノンに勝利した。

5試合を終えて3勝2分けで無敗を維持する韓国代表は、敵地でイラク代表と対戦。ソン・フンミンらがゴールを挙げ、韓国は3-0でイラクに勝利を収めて2連勝を飾った。

イラン代表はシリア代表と対戦すると、サルダル・アズムンの先制点を皮切りにその後2得点を挙げ、3-0で勝利。イランは5勝1分けで首位を維持した。

■試合結果

レバノン代表 0-1 UAE代表

イラク代表 0-3 韓国代表

シリア代表 0-3 イラン代表

■順位表

1位 イラン代表(勝ち点16)

2位 韓国代表(勝ち点14)

3位 UAE代表(勝ち点6)

4位 レバノン代表(勝ち点5)

5位 イラク代表(勝ち点4)

6位 シリア代表(勝ち点2)

■次節対戦カード

レバノン代表 vs 韓国代表

UAE代表 vs シリア代表

イラン代表 vs イラク代表