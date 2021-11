FIFAワールドカップカタール2022アジア最終予選・グループB第6節が16日に各地で行われた。

サウジアラビア代表はアウェイでベトナム代表と対戦。サウジアラビアは前半の先制点を守り切り、1-0でベトナムに勝利した。サウジアラビアは5勝1分けとなり、グループBで唯一無敗となっている。

中国代表とオーストラリア代表の一戦は1-1の引き分けに終わった。オーストラリアが38分に先制すると、中国は70分にウー・レイのPK弾で同点に追いついた。

日本代表は敵地でオマーン代表と対戦。拮抗した展開の中、日本は81分に伊東純也のゴールで先制に成功した。その後スコアは動かず、日本は1-0でオマーンに勝利。オーストラリアの結果を受けて、日本は2位に浮上した。

■試合結果

ベトナム代表 0-1 サウジアラビア代表

中国代表 1-1 オーストラリア代表

オマーン代表 0-1 日本代表

■順位表

1位 サウジアラビア代表(勝ち点16)

2位 日本代表(勝ち点12)

3位 オーストラリア代表(勝ち点11)

4位 オマーン代表(勝ち点7)

5位 中国代表(勝ち点5)

6位 ベトナム代表(勝ち点0)

■次節対戦カード

オーストラリア代表 vs ベトナム代表

日本代表 vs 中国代表

サウジアラビア代表 vs オマーン代表