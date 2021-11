スマホゲーム「妖怪ウォッチぷにぷに」のコミカライズ連載「まんがニャーサー王物語」が、本日11月16日にマンガ5でスタートした。

古岸三が描く「まんがニャーサー王物語」は、「妖怪ウォッチぷにぷに」内のイベント「ニャーサー王物語」を元にした作品。ひょんなことから伝説の聖剣を抜いてしまったジバニャンたちの冒険が描かれる。

またスマートフォン向けRPG「二ノ国:Cross Worlds」を元週刊ファミ通編集長・浜村弘一氏がプレイする日々を綴った「浜村通信のあっぱれ!ニノクロ世界紀行」が11月22日にスタート。新連載2本の開始を記念し、マンガ5の公式Twitter(@manga5_news)では「妖怪ウォッチぷにぷに」と「二ノ国:Cross Worlds」で役立つアイテムがもらえるキャンペーンも実施中だ。

さらに「毎日お疲れ様です!勤労感謝の日キャンペーン」と題し、11月23日の勤労感謝の日に、働く主人公を描いたマンガ3作品、井上まい「大丈夫倶楽部」、モンキー・チョップ「株式会社 極道ゲーム組」、柴本翔「よろず鍵屋の事件帖」を全話無料公開。期間は11月23日いっぱいとなるのでお見逃しなく。

(c)LEVEL-5 Inc. (c) Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved. (c)NHN PlayArt Corp.