【NPB】ゴールデングラブ賞　パ・リーグ歴代獲得選手一覧｜三井ゴールデン…

「三井ゴールデン・グラブ賞」は今年（2021年度）、第50回の節目を迎える。1972年にダイヤモンドグラブ賞として創設されて以来、1986年に現在の名称に変更されてからも毎年注目を集めている同賞。今年は12月2日に発表予定だ。そこで今回は、全49回で受賞した選手をリーグごとにポジション別で振り返る。＜パ・リーグ編＞

投手部門

2020：千賀滉大（ソフトバンク）

2019：千賀滉大（ソフトバンク）

2018：岸孝之（楽天）

2017：菊池雄星（西武）

2016：涌井秀章（ロッテ）

2015：涌井秀章（ロッテ）

2014：金子千尋（オリックス）

2013：田中将大（楽天）

2012：田中将大（楽天）

2011：田中将大（楽天）

2010：涌井秀章（西武）

2009：涌井秀章（西武）

2008：ダルビッシュ有（日本ハム）

2007：ダルビッシュ有（日本ハム）

2006：松坂大輔（西武）

2005：松坂大輔（西武）

2004：松坂大輔（西武）

2003：松坂大輔（西武）

2002：西口文也（西武）

2001：松坂大輔（西武）

2000：松坂大輔（西武）

1999：松坂大輔（西武）

1998：西口文也（西武）

1997：西口文也（西武）

1996：西崎幸広（日本ハム）

1995：工藤公康（ダイエー）

1994：工藤公康（西武）

1993：野田浩司（オリックス）

1992：郭泰源（西武）

1991：郭泰源（西武）

1990：渡辺久信（西武）

1989：阿波野秀幸（近鉄）

1988：西崎幸広（日本ハム）

1987：東尾修（西武）

1986：東尾修（西武）

1985：東尾修（西武）

1984：東尾修（西武）

1983：東尾修（西武）

1982：山田久志（阪急）

1981：山田久志（阪急）

1980：木田勇（日本ハム）

1979：山田久志（阪急）

1978：山田久志（阪急）

1977：山田久志（阪急）

1976：足立光宏（阪急）

1975：足立光宏（阪急）

1974：足立光宏（阪急）

1973：成田文男（ロッテ）

1972：足立光宏（阪急）

捕手部門

2020：甲斐拓也（ソフトバンク）

2019：甲斐拓也（ソフトバンク）

2018：甲斐拓也（ソフトバンク）

2017：甲斐拓也（ソフトバンク）

2016：大野奨太（日本ハム）

2015：炭谷銀仁朗（西武）

2014：伊藤光（オリックス）

2013：嶋基宏（楽天）

2012：炭谷銀仁朗（西武）

2011：細川亨（ソフトバンク）

2010：嶋基宏（楽天）

2009：鶴岡慎也（日本ハム）

2008：細川亨（西武）

2007：里崎智也（ロッテ）

2006：里崎智也（ロッテ）

2005：城島健司（ソフトバンク）

2004：城島健司（ダイエー）

2003：城島健司（ダイエー）

2002：城島健司（ダイエー）

2001：城島健司（ダイエー）

2000：城島健司（ダイエー）

1999：城島健司（ダイエー）

1998：伊東勤（西武）

1997：伊東勤（西武）

1996：高田誠（オリックス）

1995：伊東勤（西武）

1994：伊東勤（西武）

1993：田村藤夫（日本ハム）

1992：伊東勤（西武）

1991：伊東勤（西武）

1990：伊東勤（西武）

1989：中嶋聡（オリックス）

1988：伊東勤（西武）

1987：伊東勤（西武）

1986：伊東勤（西武）

1985：伊東勤（西武）

1984：藤田浩雅（阪急）

1983：梨田昌崇（近鉄）

1982：大宮龍男（日本ハム）

1981：梨田昌崇（近鉄）

1980：梨田昌崇（近鉄）

1979：梨田昌崇（近鉄）

1978：中沢伸二（阪急）

1977：加藤俊夫（日本ハム）

1976：有田修三（近鉄）

1975：有田修三（近鉄）

1974：村上公康（ロッテ）

1973：野村克也（南海）

1972：種茂雅之（阪急）

一塁手部門

2020：中村晃（ソフトバンク）、中田翔（日本ハム）

2019：内川聖一（ソフトバンク）

2018：中田翔（日本ハム）

2017：銀次（楽天）

2016：中田翔（日本ハム）

2015：中田翔（日本ハム）

2014：T-岡田（オリックス）

2013：浅村栄斗（西武）

2012：稲葉篤紀（日本ハム）

2011：小久保裕紀（ソフトバンク）

2010：小久保裕紀（ソフトバンク）

2009：高橋信二（日本ハム）

2008：カブレラ（オリックス）

2007：福浦和也（ロッテ）

2006：小笠原道大（日本ハム）

2005：福浦和也（ロッテ）

2004：松中信彦（ダイエー）

2003：福浦和也（ロッテ）

2002：小笠原道大（日本ハム）

2001：小笠原道大（日本ハム）

2000：小笠原道大（日本ハム）

1999：小笠原道大（日本ハム）

1998：高木大成（西武）

1997：高木大成（西武）

1996：片岡篤史（日本ハム）

1995：フランコ（ロッテ）

1994：清原和博（西武）

1993：清原和博（西武）

1992：清原和博（西武）

1991：トレーバー（近鉄）

1990：清原和博（西武）

1989：愛甲猛（ロッテ）

1988：清原和博（西武）

1987：ブーマー（阪急）

1986：ブーマー（阪急）

1985：山本功児（ロッテ）

1984：山本功児（ロッテ）

1983：片平晋作（西武）

1982：柏原純一（日本ハム）

1981：柏原純一（日本ハム）

1980：小川亨（近鉄）

1979：柏原純一（日本ハム）

1978：柏原純一（日本ハム）

1977：加藤秀司（阪急）

1976：加藤秀司（阪急）

1975：加藤秀司（阪急）

1974：パーカー（南海）

1973：ジョーンズ（南海）

1972：大杉勝男（東映）

二塁手部門

2020：外崎修汰（西武）

2019：浅村栄斗（楽天）

2018：中村奨吾（ロッテ）

2017：鈴木大地（ロッテ）

2016：藤田一也（楽天）

2015：クルーズ（ロッテ）

2014：藤田一也（楽天）

2013：藤田一也（楽天）

2012：本多雄一（ソフトバンク）

2011：本多雄一（ソフトバンク）

2010：田中賢介（日本ハム）

2009：田中賢介（日本ハム）

2008：田中賢介（日本ハム）

2007：田中賢介（日本ハム）

2006：田中賢介（日本ハム）

2005：西岡剛（ロッテ）

2004：井口資仁（ダイエー）

2003：井口資仁（ダイエー）

2002：高木浩之（西武）

2001：井口資仁（ダイエー）

2000：大島公一（オリックス）

1999：金子誠（日本ハム）

1998：金子誠（日本ハム）

1997：大島公一（オリックス）

1996：大島公一（オリックス）

1995：小久保裕紀（ダイエー）

1994：辻発彦（西武）

1993：辻発彦（西武）

1992：辻発彦（西武）

1991：辻発彦（西武）

1990：辻発彦（西武）

1989：辻発彦（西武）

1988：辻発彦（西武）

1987：白井一幸（日本ハム）

1986：辻発彦（西武）

1985：西村徳文（ロッテ）

1984：大石大二郎（近鉄）

1983：大石大二郎（近鉄）

1982：大石大二郎（近鉄）

1981：山崎裕之（西武）

1980：山崎裕之（西武）

1979：マルカーノ（阪急）

1978：マルカーノ（阪急）

1977：山崎裕之（ロッテ）

1976：マルカーノ（阪急）

1975：マルカーノ（阪急）

1974：桜井輝秀（南海）

1973：桜井輝秀（南海）

1972：大下剛史（東映）

三塁手部門

2020：鈴木大地（楽天）

2019：松田宣浩（ソフトバンク）

2018：松田宣浩（ソフトバンク）

2017：松田宣浩（ソフトバンク）

2016：松田宣浩（ソフトバンク）

2015：松田宣浩（ソフトバンク）

2014：松田宣浩（ソフトバンク）

2013：松田宣浩（ソフトバンク）

2012：小谷野栄一（日本ハム）

2011：松田宣浩（ソフトバンク）

2010：小谷野栄一（日本ハム）

2009：小谷野栄一（日本ハム）

2008：今江敏晃（ロッテ）

2007：今江敏晃（ロッテ）

2006：今江敏晃（ロッテ）

2005：今江敏晃（ロッテ）

2004：中村紀洋（近鉄）

2003：小笠原道大（日本ハム）

2002：中村紀洋（近鉄）

2001：中村紀洋（近鉄）

2000：中村紀洋（近鉄）

1999：中村紀洋（近鉄）

1998：片岡篤史（日本ハム）

1997：片岡篤史（日本ハム）

1996：馬場敏史（オリックス）

1995：馬場敏史（オリックス）

1994：松永浩美（ダイエー）

1993：石毛宏典（西武）

1992：石毛宏典（西武）

1991：石毛宏典（西武）

1990：松永浩美（オリックス）

1989：松永浩美（オリックス）

1988：石毛宏典（西武）

1987：石毛宏典（西武）

1986：古屋英夫（日本ハム）

1985：古屋英夫（日本ハム）

1984：松永浩美（阪急）

1983：古屋英夫（日本ハム）

1982：古屋英夫（日本ハム）

1981：藤原満（南海）

1980：羽田耕一（近鉄）

1979：島谷金二（阪急）

1978：島谷金二（阪急）

1977：島谷金二（阪急）

1976：藤原満（南海）

1975：有藤道世（ロッテ）

1974：有藤通世（ロッテ）

1973：有藤通世（ロッテ）

1972：有藤通世（ロッテ）

遊撃手部門

2020：源田壮亮（西武）

2019：源田壮亮（西武）

2018：源田壮亮（西武）

2017：今宮健太（ソフトバンク）

2016：今宮健太（ソフトバンク）

2015：今宮健太（ソフトバンク）

2014：今宮健太（ソフトバンク）

2013：今宮健太（ソフトバンク）

2012：中島裕之（西武）

2011：中島裕之（西武）

2010：西岡剛（ロッテ）

2009：金子誠（日本ハム）

2008：中島裕之（西武）

2007：TSUYOSHI（ロッテ）

2006：川崎宗則（ソフトバンク）

2005：小坂誠（ロッテ）

2004：川崎宗則（ダイエー）

2003：松井稼頭央（西武）

2002：松井稼頭央（西武）

2001：小坂誠（ロッテ）

2000：小坂誠（ロッテ）

1999：小坂誠（ロッテ）

1998：松井稼頭央（西武）

1997：松井稼頭央（西武）

1996：田中幸雄（日本ハム）

1995：田中幸雄（日本ハム）

1994：広瀬哲朗（日本ハム）

1993：広瀬哲朗（日本ハム）

1992：田辺徳雄（西武）

1991：田中幸雄（日本ハム）

1990：田中幸雄（日本ハム）

1989：田辺徳雄（西武）

1988：田中幸雄（日本ハム）

1987：弓岡敬二郎（阪急）

1986：石毛宏典（西武）

1985：石毛宏典（西武）

1984：弓岡敬二郎（阪急）

1983：石毛宏典（西武）

1982：石毛宏典（西武）

1981：石毛宏典（西武）

1980：水上善雄（ロッテ）

1979：高代延博（日本ハム）

1978：大橋穣（阪急）

1977：大橋穣（阪急）

1976：大橋穣（阪急）

1975：大橋穣（阪急）

1974：大橋穣（阪急）

1973：大橋穣（阪急）

1972：大橋穣（阪急）

外野手部門

2020：柳田悠岐（ソフトバンク）、大田泰示（日本ハム）、西川遥輝（日本ハム）

2019：秋山翔吾（西武）、荻野貴司（ロッテ）、西川遥輝（日本ハム）

2018：秋山翔吾（西武）、柳田悠岐（ソフトバンク）、西川遥輝（日本ハム）

2017：秋山翔吾（西武）、柳田悠岐（ソフトバンク）、西川遥輝（日本ハム）

2016：秋山翔吾（西武）、陽岱鋼（日本ハム）、糸井嘉男（オリックス）

2015：柳田悠岐（ソフトバンク）、秋山翔吾（西武）、清田育宏（ロッテ）

2014：陽岱鋼（日本ハム）、糸井嘉男（オリックス）、柳田悠岐（ソフトバンク）

2013：陽岱鋼（日本ハム）、糸井嘉男（オリックス）、秋山翔吾（西武）

2012：陽岱鋼（日本ハム）、糸井嘉男（日本ハム）、岡田幸文（ロッテ）

2011：岡田幸文（ロッテ）、糸井嘉男（日本ハム）、坂口智隆（オリックス）

2010：糸井嘉男（日本ハム）、坂口智隆（オリックス）、栗山巧（西武）

2009：糸井嘉男（日本ハム）、坂口智隆（オリックス）、稲葉篤紀（日本ハム）

2008：稲葉篤紀（日本ハム）、森本稀哲（日本ハム）、坂口智隆（オリックス）

2007：森本稀哲（日本ハム）、稲葉篤紀（日本ハム）、サブロー（ロッテ）

2006：森本稀哲（日本ハム）、SHINJO（日本ハム）、稲葉篤紀（日本ハム）

2005：SHINJO（日本ハム）、サブロー（ロッテ）、大村直之（ソフトバンク）

2004：SHINJO（日本ハム）、村松有人（オリックス）、谷佳知（オリックス）

2003：村松有人（ダイエー）、谷佳知（オリックス）、柴原洋（ダイエー）、大村直之（近鉄）

2002：小関竜也（西武）、谷佳知（オリックス）、井出竜也（日本ハム）

2001：田口壮（オリックス）、柴原洋（ダイエー）、谷佳知（オリックス）

2000：イチロー（オリックス）、田口壮（オリックス）、柴原洋（ダイエー）

1999：イチロー（オリックス）、秋山幸二（ダイエー）、大友進（西武）

1998：イチロー（オリックス）、大村直之（近鉄）、大友進（西武）

1997：イチロー（オリックス）、田口壮（オリックス）、井出竜也（日本ハム）

1996：イチロー（オリックス）、田口壮（オリックス）、秋山幸二（ダイエー）

1995：イチロー（オリックス）、秋山幸二（ダイエー）、田口壮（オリックス）

1994：秋山幸二（ダイエー）、佐々木誠（西武）、イチロー（オリックス）

1993：秋山幸二（西武）、佐々木誠（ダイエー）、平野謙（西武）

1992：秋山幸二（西武）、平野謙（西武）、佐々木誠（ダイエー）

1991：秋山幸二（西武）、平野謙（西武）、佐々木誠（ダイエー）

1990：秋山幸二（西武）、平野謙（西武）、西村徳文（ロッテ）

1989：秋山幸二（西武）、平野謙（西武）、本西厚博（オリックス）

1988：秋山幸二（西武）、平野謙（西武）、高沢秀昭（ロッテ）

1987：秋山幸二（西武）、高沢秀昭（ロッテ）、島田誠（日本ハム）、新井宏昌（近鉄）

1986：山本和範（南海）、西岡良洋（西武）、山森雅文（阪急）

1985：島田誠（日本ハム）、簑田浩二（阪急）、金森永時（西武）

1984：簑田浩二（阪急）、島田誠（日本ハム）、高沢秀昭（ロッテ）

1983：簑田浩二（阪急）、島田誠（日本ハム）、福本豊（阪急）

1982：福本豊（阪急）、簑田浩二（阪急）、島田誠（日本ハム）

1981：島田誠（日本ハム）、福本豊（阪急）、簑田浩二（阪急）

1980：福本豊（阪急）、平野光泰（近鉄）、簑田浩二（阪急）

1979：福本豊（阪急）、簑田浩二（阪急）、平野光泰（近鉄）

1978：福本豊（阪急）、簑田浩二（阪急）、ウィリアムス（阪急）

1977：福本豊（阪急）、弘田澄男（ロッテ）、大熊忠義（阪急）

1976：福本豊（阪急）、弘田澄男（ロッテ）、ウィリアムス（阪急）

1975：弘田澄男（ロッテ）、福本豊（阪急）、島野育夫（南海）

1974：福本豊（阪急）、弘田澄男（ロッテ）、島野育夫（南海）

1973：福本豊（阪急）、島野育夫（南海）、弘田澄男（ロッテ）

1972：福本豊（阪急）、池辺巌（ロッテ）、広瀬叔功（南海）