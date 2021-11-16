【NPB】ゴールデングラブ賞　セ・リーグ歴代獲得選手一覧｜三井ゴールデン…

「三井ゴールデン・グラブ賞」は今年（2021年度）、第50回の節目を迎える。1972年にダイヤモンドグラブ賞として創設されて以来、1986年に現在の名称に変更されてからも毎年注目を集めている同賞。今年は12月2日に発表予定だ。そこで今回は、全49回で受賞した選手をリーグごとにポジション別で振り返る。＜セ・リーグ編＞
投手部門
2020：菅野智之（巨人）
2019：西勇輝（阪神）
2018：菅野智之（巨人）
2017：菅野智之（巨人）
2016：菅野智之（巨人）
2015：前田健太（広島）
2014：前田健太（広島）
2013：前田健太（広島）
2012：前田健太（広島）
2011：浅尾拓也（中日）
2010：前田健太（広島）
2009：ゴンザレス（巨人）
2008：石川雅規（ヤクルト）
2007：川上憲伸（中日）
2006：川上憲伸（中日）
2005：黒田博樹（広島）
2004：川上憲伸（中日）
2003：上原浩治（巨人）
2002：桑田真澄（巨人）
2001：野口茂樹（中日）
2000：工藤公康（巨人）
1999：上原浩治（巨人）
1998：桑田真澄（巨人）
1997：桑田真澄（巨人）
1996：斎藤雅樹（巨人）
1995：斎藤雅樹（巨人）
1994：桑田真澄（巨人）
1993：今中慎二（中日）、桑田真澄（巨人）
1992：斎藤雅樹（巨人）
1991：桑田真澄（巨人）
1990：斎藤雅樹（巨人）
1989：西本聖（中日）
1988：桑田真澄（巨人）
1987：桑田真澄（巨人）
1986：北別府学（広島）
1985：西本聖（巨人）
1984：西本聖（巨人）
1983：西本聖（巨人）
1982：西本聖（巨人）
1981：西本聖（巨人）
1980：西本聖（巨人）
1979：西本聖（巨人）
1978：堀内恒夫（巨人）
1977：堀内恒夫（巨人）
1976：堀内恒夫（巨人）
1975：堀内恒夫（巨人）
1974：堀内恒夫（巨人）
1973：堀内恒夫（巨人）
1972：堀内恒夫（巨人）
捕手部門
2020：梅野隆太郎（阪神）
2019：梅野隆太郎（阪神）
2018：梅野隆太郎（阪神）
2017：小林誠司（巨人）
2016：石原慶幸（広島）
2015：中村悠平（ヤクルト）
2014：阿部慎之助（巨人）
2013：阿部慎之助（巨人）
2012：谷繁元信（中日）
2011：谷繁元信（中日）
2010：城島健司（阪神）
2009：谷繁元信（中日）
2008：阿部慎之助（巨人）
2007：谷繁元信（中日）
2006：谷繁元信（中日）
2005：矢野輝弘（阪神）
2004：古田敦也（ヤクルト）
2003：矢野輝弘（阪神）
2002：阿部慎之助（巨人）
2001：古田敦也（ヤクルト）
2000：古田敦也（ヤクルト）
1999：古田敦也（ヤクルト）
1998：谷繁元信（横浜）
1997：古田敦也（ヤクルト）
1996：西山秀二（広島）
1995：古田敦也（ヤクルト）
1994：西山秀二（広島）
1993：古田敦也（ヤクルト）
1992：古田敦也（ヤクルト）
1991：古田敦也（ヤクルト）
1990：古田敦也（ヤクルト）
1989：中尾孝義（巨人）
1988：達川光男（広島）
1987：山倉和博（巨人）
1986：達川光男（広島）
1985：木戸克彦（阪神）
1984：達川光男（広島）
1983：山倉和博（巨人）
1982：中尾孝義（中日）
1981：山倉和博（巨人）
1980：大矢明彦（ヤクルト）
1979：若菜嘉晴（阪神）
1978：大矢明彦（ヤクルト）
1977：大矢明彦（ヤクルト）
1976：大矢明彦（ヤクルト）
1975：大矢明彦（ヤクルト）
1974：田淵幸一（阪神）
1973：田淵幸一（阪神）
1972：大矢明彦（ヤクルト）
一塁手部門
2020：ビシエド（中日）
2019：ロペス（横浜）
2018：ロペス（横浜）
2017：ロペス（横浜）
2016：ロペス（横浜）
2015：畠山和洋（ヤクルト）
2014：森野将彦（中日）
2013：ロペス（巨人）
2012：畠山和洋（ヤクルト）
2011：栗原健太（広島）
2010：該当者なし
2009：栗原健太（広島）
2008：新井貴浩（阪神）、栗原健太（広島）
2007：シーツ（阪神）
2006：シーツ（阪神）
2005：シーツ（阪神）
2004：渡邉博幸（中日）
2003：アリアス（阪神）
2002：ペタジーニ（ヤクルト）
2001：ペタジーニ（ヤクルト）
2000：ペタジーニ（ヤクルト）
1999：駒田徳広（横浜）
1998：駒田徳広（横浜）
1997：駒田徳広（横浜）
1996：駒田徳広（横浜）
1995：駒田徳広（横浜）
1994：駒田徳広（横浜）
1993：駒田徳広（巨人）
1992：パチョレック（阪神）
1991：駒田徳広（巨人）
1990：駒田徳広（巨人）
1989：駒田徳広（巨人）
1988：中畑清（巨人）
1987：中畑清（巨人）
1986：中畑清（巨人）
1985：中畑清（巨人）
1984：中畑清（巨人）
1983：中畑清（巨人）
1982：中畑清（巨人）
1981：藤田平（阪神）
1980：王貞治（巨人）
1979：王貞治（巨人）
1978：王貞治（巨人）
1977：王貞治（巨人）
1976：王貞治（巨人）
1975：王貞治（巨人）
1974：王貞治（巨人）
1973：王貞治（巨人）
1972：王貞治（巨人）
二塁手部門
2020：菊池涼介（広島）
2019：菊池涼介（広島）
2018：菊池涼介（広島）
2017：菊池涼介（広島）
2016：菊池涼介（広島）
2015：菊池涼介（広島）
2014：菊池涼介（広島）
2013：菊池涼介（広島）
2012：田中浩康（ヤクルト）
2011：平野恵一（阪神）
2010：平野恵一（阪神）
2009：荒木雅博（中日）
2008：荒木雅博（中日）
2007：荒木雅博（中日）
2006：荒木雅博（中日）
2005：荒木雅博（中日）
2004：荒木雅博（中日）
2003：今岡誠（阪神）
2002：仁志敏久（巨人）
2001：仁志敏久（巨人）
2000：仁志敏久（巨人）
1999：仁志敏久（巨人）
1998：ローズ（横浜）
1997：立浪和義（中日）
1996：立浪和義（中日）
1995：立浪和義（中日）
1994：和田豊（阪神）
1993：和田豊（阪神）
1992：和田豊（阪神）
1991：正田耕三（広島）
1990：正田耕三（広島）
1989：正田耕三（広島）
1988：正田耕三（広島）
1987：正田耕三（広島）
1986：篠塚利夫（巨人）
1985：岡田彰布（阪神）
1984：篠塚利夫（巨人）
1983：高木豊（大洋）
1982：篠塚利夫（巨人）
1981：篠塚利夫（巨人）
1980：基満男（大洋）
1979：高木守道（中日）
1978：土井正三（巨人）
1977：高木守道（中日）
1976：ジョンソン（巨人）
1975：大下剛史（広島）
1974：高木守道（中日）
1973：シピン（大洋）
1972：シピン（大洋）
三塁手部門
2020：高橋周平（中日）
2019：高橋周平（中日）
2018：宮﨑敏郎（横浜）
2017：鳥谷敬（阪神）
2016：村田修一（巨人）
2015：川端慎吾（ヤクルト）
2014：村田修一（巨人）
2013：村田修一（巨人）
2012：宮本慎也（ヤクルト）
2011：宮本慎也（ヤクルト）
2010：宮本慎也（ヤクルト）
2009：宮本慎也（ヤクルト）
2008：中村紀洋（中日）
2007：中村紀洋（中日）
2006：岩村明憲（ヤクルト）
2005：岩村明憲（ヤクルト）
2004：岩村明憲（ヤクルト）
2003：立浪和義（中日）
2002：岩村明憲（ヤクルト）
2001：岩村明憲（ヤクルト）
2000：岩村明憲（ヤクルト）
1999：進藤達哉（横浜）
1998：進藤達哉（横浜）
1997：進藤達哉（横浜）
1996：江藤智（広島）
1995：石井琢朗（横浜）
1994：石井琢朗（横浜）
1993：石井琢朗（横浜）
1992：オマリー（阪神）
1991：角富士夫（ヤクルト）
1990：岡崎郁（巨人）
1989：ロードン（広島）
1988：原辰徳（巨人）
1987：原辰徳（巨人）
1986：衣笠祥雄（広島）
1985：掛布雅之（阪神）
1984：衣笠祥雄（広島）
1983：掛布雅之（阪神）
1982：掛布雅之（阪神）
1981：掛布雅之（阪神）
1980：衣笠祥雄（広島）
1979：掛布雅之（阪神）
1978：掛布雅之（阪神）
1977：高田繁（巨人）
1976：高田繁（巨人）
1975：島谷金二（中日）
1974：ボイヤー（大洋）
1973：長嶋茂雄（巨人）、ボイヤー（大洋）
1972：長嶋茂雄（巨人）
遊撃手部門
2020：坂本勇人（巨人）
2019：坂本勇人（巨人）
2018：田中広輔（広島）
2017：坂本勇人（巨人）
2016：坂本勇人（巨人）
2015：鳥谷敬（阪神）
2014：鳥谷敬（阪神）
2013：鳥谷敬（阪神）
2012：井端弘和（中日）
2011：鳥谷敬（阪神）
2010：梵英心（広島）
2009：井端弘和（中日）
2008：井端弘和（中日）
2007：井端弘和（中日）
2006：井端弘和（中日）
2005：井端弘和（中日）
2004：井端弘和（中日）
2003：宮本慎也（ヤクルト）
2002：宮本慎也（ヤクルト）
2001：宮本慎也（ヤクルト）
2000：宮本慎也（ヤクルト）
1999：宮本慎也（ヤクルト）
1998：石井琢朗（横浜）
1997：宮本慎也（ヤクルト）
1996：川相昌弘（巨人）
1995：野村謙二郎（広島）
1994：川相昌弘（巨人）
1993：川相昌弘（巨人）
1992：池山隆寛（ヤクルト）
1991：川相昌弘（巨人）
1990：川相昌弘（巨人）
1989：川相昌弘（巨人）
1988：立浪和義（中日）
1987：平田勝男（阪神）
1986：平田勝男（阪神）
1985：平田勝男（阪神）
1984：平田勝男（阪神）
1983：山下大輔（大洋）
1982：山下大輔（大洋）
1981：山下大輔（大洋）
1980：山下大輔（大洋）
1979：山下大輔（大洋）
1978：山下大輔（大洋）
1977：山下大輔（大洋）
1976：山下大輔（大洋）
1975：藤田平（阪神）
1974：河埜和正（巨人）
1973：藤田平（阪神）
1972：バート（中日）
外野手部門
2020：鈴木誠也（広島）、大島洋平（中日）、青木宣親（ヤクルト）
2019：丸佳浩（巨人）、鈴木誠也（広島）、大島洋平（中日）
2018：丸佳浩（広島）、大島洋平（中日）、平田良介（中日）
2017：丸佳浩（広島）、鈴木誠也（広島）、桑原将志（横浜）
2016：丸佳浩（広島）、大島洋平（中日）、鈴木誠也（広島）
2015：福留孝介（阪神）、丸佳浩（広島）、大島洋平（中日）
2014：丸佳浩（広島）、大島洋平（中日）、大和（阪神）
2013：長野久義（巨人）、丸佳浩（広島）、荒波翔（横浜）
2012：大島洋平（中日）、長野久義（巨人）、荒波翔（横浜）
2011：長野久義（巨人）、青木宣親（ヤクルト）、大島洋平（中日）
2010：青木宣親（ヤクルト）、廣瀬純（広島）、赤松真人（広島）
2009：青木宣親（ヤクルト）、松本哲也（巨人）、亀井義行（巨人）
2008：青木宣親（ヤクルト）、赤星憲広（阪神）、鈴木尚広（巨人）
2007：青木宣親（ヤクルト）、高橋由伸（巨人）、金城龍彦（横浜）
2006：福留孝介（中日）、青木宣親（ヤクルト）、赤星憲広（阪神）
2005：福留孝介（中日）、赤星憲広（阪神）、金城龍彦（横浜）
2004：アレックス（中日）、英智（中日）、赤星憲広（阪神）
2003：赤星憲広（阪神）、福留孝介（中日）、高橋由伸（巨人）
2002：松井秀喜（巨人）、高橋由伸（巨人）、福留孝介（中日）
2001：高橋由伸（巨人）、松井秀喜（巨人）、赤星憲広（阪神）
2000：新庄剛志（阪神）、高橋由伸（巨人）、松井秀喜（巨人）
1999：高橋由伸（巨人）、緒方孝市（広島）、新庄剛志（阪神）
1998：高橋由伸（巨人）、緒方孝市（広島）、新庄剛志（阪神）
1997：飯田哲也（ヤクルト）、緒方孝市（広島）、新庄剛志（阪神）
1996：緒方孝市（広島）、飯田哲也（ヤクルト）、新庄剛志（阪神）
1995：飯田哲也（ヤクルト）、緒方孝市（広島）、音重鎮（広島）
1994：前田智徳（広島）、飯田哲也（ヤクルト）、新庄剛志（阪神）
1993：前田智徳（広島）、新庄剛志（阪神）、飯田哲也（ヤクルト）
1992：飯田哲也（ヤクルト）、前田智徳（広島）、亀山努（阪神）
1991：レイノルズ（大洋）、前田智徳（広島）、飯田哲也（ヤクルト）
1990：彦野利勝（中日）、山崎賢一（大洋）、柳田浩一（ヤクルト）
1989：彦野利勝（中日）、山崎賢一（大洋）、栗山英樹（ヤクルト）
1988：屋鋪要（大洋）、山崎隆造（広島）、彦野利勝（中日）
1987：屋鋪要（大洋）、山崎隆造（広島）、長嶋清幸（広島）
1986：平野謙（中日）、屋鋪要（大洋）、長嶋清幸（広島）
1985：屋鋪要（大洋）、山崎隆造（広島）、平野謙（中日）
1984：屋鋪要（大洋）、長嶋清幸（広島）、山崎隆造（広島）
1983：北村照文（阪神）、長嶋清幸（広島）、松本匡史（巨人）
1982：平野謙（中日）、松本匡史（巨人）、北村照文（阪神）
1981：ライトル（広島）、山本浩二（広島）、松本匡史（巨人）
1980：山本浩二（広島）、ライトル（広島）、スコット（ヤクルト）
1979：山本浩二（広島）、スコット（ヤクルト）、ライトル（広島）
1978：山本浩二（広島）、若松勉（ヤクルト）、ライトル（広島）
1977：山本浩二（広島）、柴田勲（巨人）、若松勉（ヤクルト）
1976：山本浩二（広島）、柴田勲（巨人）、池辺巌（阪神）
1975：山本浩二（広島）、高田繁（巨人）、ローン（中日）
1974：高田繁（巨人）、山本浩司（広島）、柴田勲（巨人）
1973：高田繁（巨人）、山本浩司（広島）、柴田勲（巨人）
1972：高田繁（巨人）、山本浩司（広島）、柴田勲（巨人）