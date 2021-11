神山健治が監督・脚本を務めるオリジナル長編アニメ「永遠の831」の放送・配信を記念し、WOWOWオンデマンドでは12月1日0時より神山監督の過去作品を配信する。

WOWOW開局30周年記念として制作中の「永遠の831」は、“未曾有の大災厄”により混迷を極める東京を舞台にした物語で、2022年1月に放送・配信。今回、WOWOWオンデマンドでは「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」全26話、「攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG」全26話、「攻殻機動隊 S.A.C. SOLID STATE SOCIETY -ANOTHER DIMENSION-」「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man」「攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG Individual Eleven」、「東のエデン」全11話、「東のエデン 劇場版I The King of Eden」「東のエデン 劇場版II Paradise Lost」「009 RE:CYBORG」の9タイトルが配信される。