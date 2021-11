『Happyくじ』でへんてこ姿のトムとジェリーが立体化！

サニーサイドアップより、ワーナー・ブラザース コンシューマプロダクツとのパートナーシップのもと、「Happyくじ」から世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』のアニメ中で登場する姿がアイテムになったHappyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』が登場する。

『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開された、今尚愛される作品だ。

そんなアニメ『トムとジェリー』の劇中で登場するへんてこな姿が「ファニーアート」として多くグッズ化もされ、あらゆる場面で人気を博している。

この度発売となるHappyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART!』では、『トムとジェリー』のコミカルなシーンを立体化したフィギュアやぬいぐるみマスコット、そして人気イラストレーター「ニシクボサユリ」さんとのコラボのトートバッグなど、わくわく楽しい景品を用意! A賞では様々な形になってしったトムとジェリーのフィギュアが、なんと20種も! 劇中のコミカルなシーン思い出させてくれるアイテムになっている。

また、最後のくじを引くと、Last賞として「ジェリー大きいぬいぐるみクッション」が手に入る。全高なんと約45センチと、大ボリュームのぬいぐるみクッションだ。

本商品は2021年11月27日(土)より全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドーにて発売開始。この機会に、へんてこで可愛い姿の『トムとジェリー』アイテムをゲットしよう♪

>>>各等級のラインナップを全て見る(写真47点)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s21)