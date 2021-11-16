Sexy ZoneのライブBlu-ray / DVD「Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH」が2022年1月26日にリリースされる。
本作にはデビュー10周年記念アルバム「SZ10TH」を携えて行われた全国ツアー「Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH」より、5月1～5日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。初回限定盤は“SZスペシャルBOX仕様”となっており、メンバーのソロアングルや、楽曲「PEACH!」にインスパイアされたコーナー「恋愛シミュレーションゲーム 2021ver」などの映像を収めた特典ディスクと60ページのフォトブックが付属する。また通常盤には5カ月におよんだツアーの裏側やその準備期間のドキュメンタリー映像を収録したディスクが同梱される。
Sexy Zone「Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH」収録内容
・CLAPゲーム
・Overture
・LET'S MUSIC
・Celebration!
・ROCK THA TOWN
・NOT FOUND
・振り返りメドレー（極東DANCE / 麒麟の子 / 恋がはじまるよーー！！！ / チクチクハート～beating beating～ / Unreality / キャラメルドリーム / カラフル Eyes / Hey you ! / ぶつかっちゃうよ / 君と… Milky way）
・Slow Jam
・タイムトラベル・
・恋愛シミュレーションゲーム 2021 ver
・PEACH!
・MC
・Why?
・My Life
・CANDY ～Can U be my BABY～
・Mermaid
・RIGHT NEXT TO YOU
・So Sick
・名脇役
・all this time
・シングルメドレー（Cha-Cha-Cha チャンピオン / 男 never give up / King & Queen & Joker / バィバィ Du バィ～See you again～ / Sexy Summer に雪が降る / Lady ダイヤモンド / Sexy Zone）
・RUN
・Change the world
・Twilight Sunset