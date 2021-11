Sexy ZoneのライブBlu-ray / DVD「Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH」が2022年1月26日にリリースされる。

本作にはデビュー10周年記念アルバム「SZ10TH」を携えて行われた全国ツアー「Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH」より、5月1~5日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録。初回限定盤は“SZスペシャルBOX仕様”となっており、メンバーのソロアングルや、楽曲「PEACH!」にインスパイアされたコーナー「恋愛シミュレーションゲーム 2021ver」などの映像を収めた特典ディスクと60ページのフォトブックが付属する。また通常盤には5カ月におよんだツアーの裏側やその準備期間のドキュメンタリー映像を収録したディスクが同梱される。

Sexy Zone「Sexy Zone Anniversary Tour 2021 SZ10TH」収録内容

・CLAPゲーム

・Overture

・LET'S MUSIC

・Celebration!

・ROCK THA TOWN

・NOT FOUND

・振り返りメドレー(極東DANCE / 麒麟の子 / 恋がはじまるよーー!!! / チクチクハート~beating beating~ / Unreality / キャラメルドリーム / カラフル Eyes / Hey you ! / ぶつかっちゃうよ / 君と… Milky way)

・Slow Jam

・タイムトラベル・

・恋愛シミュレーションゲーム 2021 ver

・PEACH!

・MC

・Why?

・My Life

・CANDY ~Can U be my BABY~

・Mermaid

・RIGHT NEXT TO YOU

・So Sick

・名脇役

・all this time

・シングルメドレー(Cha-Cha-Cha チャンピオン / 男 never give up / King & Queen & Joker / バィバィ Du バィ~See you again~ / Sexy Summer に雪が降る / Lady ダイヤモンド / Sexy Zone)

・RUN

・Change the world

・Twilight Sunset