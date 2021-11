グラニフは、2021年11月15日(月)より、『グレムリン』コラボレーションアイテムを公式オンラインストアならびに国内店舗にて販売開始する。

可愛くていたずら好きの不思議な生き物モグワイが巻き起こす大騒動を描いた、監督ジョー・ダンテ、制作スティーブン・スピルバーグのSFファンタジーコメディ『グレムリン』。1984年の公開以来、世界中で愛され続けている。

この度、そんな『グレムリン』のコラボレーションアイテムがグラニフに登場! 表情豊かなギズモやストライプが、スウェット、パーカー、ブルゾン、スカート等のアイテムに賑やかなデザインラインナップで登場する。

本商品はグラニフ公式オンラインストア、グラニフ国内店舗にて11月15日(月)より販売開始だ。

GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & TM WBEI. (s21)