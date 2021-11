ルービックキューブと日本の工芸が融合！新シリーズ『匠一弾』

メガハウスは、ルービックキューブと日本の工芸を融合した「工芸ルービックキューブ」シリーズの匠一弾「工芸ルービックキューブ 九谷焼 五彩」を2021年11月19日(金)11:00からプレミアムバンダイで予約受付を開始する。

「工芸ルービックキューブ」シリーズ は、玩具として世界を魅了し続けているルービックキューブと、昔ながらに受け継がれてきた日本の工芸を融合した商品シリーズ。 ”時代を超えて受け継がれるべきものに触れ、人が本来持ち備えている感性を呼び覚ます” をコンセプトに、ルービックキューブと日本の工芸とのコラボレーションを通じ、感性や受け継ぐべき文化の再認識を国内外へ発信する。

本シリーズは、「飾れるアート作品」としても「遊べる玩具」としても楽しめる商品だ。

シリーズ第一弾である匠一弾(たくみいちだん)は、ルービックキューブのタイルの部分に石川県の伝統工芸「九谷焼」を使用。

九谷焼の特長の一つに ”九谷五彩” と呼ばれる緑・黄・紫・紺青・赤の色絵の具を自在に活用する上絵付けが挙げられる。本商品ではこの五色に白をプラスし、あえて柄を入れずに九谷五彩の美しさを釉薬で再現している。九谷焼のタイルは創業80年の九谷窯元「木田製陶」によって一枚一枚丹念に仕上げられた。

磁器特有の重量感と、しっとりと吸い付くような手触り、釉薬で再現した色彩を、回して、飾って、楽しもう。

RUBIKS TM & (C) 2021 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserve