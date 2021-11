◆ 激励コメントの数々も

日本ハムの“ビッグボス”新庄剛志監督が15日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球界のために尽力する決意をあらためて示した。

新庄は、タレントのビートたけしさんがテレビ番組の中で「その宣伝効果っていうのは春まで結構あるかもだけど、大谷がメジャーでホームラン1本打ったら、ほとんどもっていかれる。それまでの命」とコメントしたことを報じたニュース記事を引用し、「僕もそうだと思ってます」と同意した。

しかし、その上で「少しでもプロ野球が盛り上がるよう、1人でも野球に興味を持ってもらえるように、懸命に努力して行きます」とのコメントを綴り、野球界の盛り上げに一役買うことを誓った。

この投稿に、ソフトバンクの柳田悠岐選手が“いいね!”で反応したほか、「たけしサンBIG BOSSを褒めたり認めたりする言葉も出ていましたよね! BIG BOSS 多くの人がワクワクしてます BIG BOSS北海道盛り上がります BIG BOSS最高」、「普段野球に全く興味ないんですが、新庄さんの会見見てたらワクワクが止まらなずSNSフォローして日本ハムの試合も見たいとおもっています」といったファンの声など、数多くの激励コメントが寄せられていた。

