2021年度ゴールデングラブ賞の有資格者選手一覧｜第50回三井ゴールデン・…

三井広報委員会は、2021年度「第50回三井ゴールデン・グラブ賞」の有資格選手リストを公開した。
パ・リーグでは、リーグ優勝したオリックスから山本由伸投手、吉田正尚外野手、宮城大弥投手ら、セ・リーグではヤクルトから山田哲人内野手や村上宗隆内野手、塩見泰隆外野手らが名を連ねた。2013年から8年連続で受賞中の菊池涼介内野手（広島）は、今年も資格を有しており、9年連続の受賞に注目が集まる。
投手は143投球回以上あるいは47試合登板以上。野手は各ポジション71試合出場以上が対象となる。
パ・リーグ
投手
-143投球回以上
山本由伸（オリックス）
田嶋大樹（オリックス）
宮城大弥（オリックス）
小島和哉（ロッテ）
岸孝之（楽天）
田中将大（楽天）
則本昂大（楽天）
石川柊太（ソフトバンク）
加藤貴之（日本ハム）
上沢直之（日本ハム）
伊藤大海（日本ハム）
松本航（西武）
髙橋光成（西武）
今井達也（西武）
-試合数47以上
富山凌雅（オリックス）
T. ヒギンス（オリックス）
益田直也（ロッテ）
佐々木千隼（ロッテ）
小野郁（ロッテ）
宋家豪（楽天）
安樂智大（楽天）
酒居知史（楽天）
嘉弥真新也（ソフトバンク）
岩嵜翔（ソフトバンク）
堀瑞輝（日本ハム）
杉浦稔大（日本ハム）
宮西尚生（日本ハム）
玉井大翔（日本ハム）
B. ロドリゲス（日本ハム）
平良海馬（西武）
R. ギャレット（西武）
捕手
伏見寅威（オリックス）
太田光（楽天）
甲斐拓也（ソフトバンク）
清水優心（日本ハム）
森友哉（西武）
一塁手
T-岡田（オリックス）
B. レアード（ロッテ）
鈴木大地（楽天）
中村晃（ソフトバンク）
髙濱祐仁（日本ハム）
山川穂高（西武）
二塁手
安達了一（オリックス）
中村奨吾（ロッテ）
浅村栄斗（楽天）
三森大貴（ソフトバンク）
渡邉諒（日本ハム）
外崎修汰（西武）
三塁手
宗佑磨（オリックス）
安田尚憲（ロッテ）
藤岡裕大（ロッテ）
茂木栄五郎（楽天）
松田宣浩（ソフトバンク）
野村佑希（日本ハム）
遊撃手
紅林弘太郎（オリックス）
藤岡裕大（ロッテ）
A. エチェバリア（ロッテ）
小深田大翔（楽天）
今宮健太（ソフトバンク）
石井一成（日本ハム）
源田壮亮（西武）
外野手
杉本裕太郎（オリックス）
福田周平（オリックス）
小田裕也（オリックス）
吉田正尚（オリックス）
荻野貴司（ロッテ）
L. マーティン（ロッテ）
岡大海（ロッテ）
藤原恭大（ロッテ）
和田康士朗（ロッテ）
辰己涼介（楽天）
岡島豪郎（楽天）
島内宏明（楽天）
栗原陵矢（ソフトバンク）
柳田悠岐（ソフトバンク）
西川遥輝（日本ハム）
淺間大基（日本ハム）
愛斗（西武）
岸潤一郎（西武）
金子侑司（西武）
セ・リーグ
投手
-143投球回以上
青柳晃洋（阪神）
西勇輝（阪神）
戸郷翔征（巨人）
九里亜蓮（広島）
森下暢仁（広島）
大瀬良大地（広島）
柳裕也（中日）
小笠原慎之介（中日）
大野雄大（中日）
-試合数47以上
清水昇（ヤクルト）
S. マクガフ（ヤクルト）
今野龍太（ヤクルト）
石山泰稚（ヤクルト）
R. スアレス（阪神）
岩崎優（阪神）
鍵谷陽平（巨人）
中川皓太（巨人）
T. ビエイラ（巨人）
高梨雄平（巨人）
畠世周（巨人）
大江竜聖（巨人）
森浦大輔（広島）
栗林良吏（広島）
島内颯太郎（広島）
塹江敦哉（広島）
R. コルニエル（広島）
又吉克樹（中日）
福敬登（中日）
祖父江大輔（中日）
R. マルティネス（中日）
藤島健人（中日）
E. エスコバー（DeNA）
山﨑康晃（DeNA）
三嶋一輝（DeNA）
砂田毅樹（DeNA）
捕手
中村悠平（ヤクルト）
梅野隆太郎（阪神）
大城卓三（巨人）
木下拓哉（中日）
一塁手
J. オスナ（ヤクルト）
J. マルテ（阪神）
D. ビシエド（中日）
N. ソト（DeNA）
二塁手
山田哲人（ヤクルト）
糸原健斗（阪神）
吉川尚輝（巨人）
菊池涼介（広島）
牧秀悟（DeNA）
三塁手
村上宗隆（ヤクルト）
大山悠輔（阪神）
岡本和真（巨人）
林晃汰（広島）
高橋周平（中日）
宮﨑敏郎（DeNA）
遊撃手
西浦直亨（ヤクルト）
元山飛優（ヤクルト）
中野拓夢（阪神）
坂本勇人（巨人）
小園海斗（広島）
京田陽太（中日）
大和（DeNA）
外野手
塩見泰隆（ヤクルト）
青木宣親（ヤクルト）
山崎晃大朗（ヤクルト）
D. サンタナ（ヤクルト）
渡邉大樹（ヤクルト）
近本光司（阪神）
佐藤輝明（阪神）
J. サンズ（阪神）
松原聖弥（巨人）
丸佳浩（巨人）
Z. ウィーラー（巨人）
西川龍馬（広島）
鈴木誠也（広島）
野間峻祥（広島）
大島洋平（中日）
武田健吾（中日）
福田永将（中日）
佐野恵太（DeNA）
桑原将志（DeNA）
T. オースティン（DeNA）