アーティストの一発撮りパフォーマンスを公開するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が開設から2周年を迎えた。これを記念して明日11月16日に未配信の「- From THE FIRST TAKE」音源35曲の配信がスタートする。

「THE FIRST TAKE」はチャンネル開設から2周年で登録者数530万人を突破。動画の総再生回数は15億回を超え、国内外のユーザーに視聴されている。最近ではGLAYが1999年リリースの名曲「Winter,again」を披露し、話題になった。

明日より配信されるのは「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスを音源化したもの。ポルノグラフィティ「サウダージ」、YUI「CHE.R.RY」、ASIAN KUNG-FU GENERATION「ソラニン」、CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」、SUPER BEAVER「人として」、miwa「ヒカリヘ」、MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」、yama「麻痺」など35曲の「- From THE FIRST TAKE」バージョンが楽しめる。

なお昨年の1周年記念で行われた一発撮りオーディションプログラム「THE FIRST TAKE STAGE」では、約5000組の応募の中から鹿児島出身の20歳のシンガーソングライター・麗奈が第1回グランプリアーティストに決定。「THE FIRST TAKE」で披露された楽曲「僕だけを」の再生回数は200万回を超えた。またチャンネル開設2周年に合わせて、「僕だけを」の新アレンジバージョンが配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」より本日11月15日に配信リリースされた。

「- From THE FIRST TAKE」音源 11月16日配信楽曲一覧

milet「us」

OKAMOTO'S「Welcome My Friend」

OKAMOTO'S「NO MORE MUSIC」

Cö shu Nie「絶体絶命」

Cö shu Nie「黒い砂」

YUI「TOKYO」

YUI「CHE.R.RY」

Cö shu Nie「inertia」

BURNOUT SYNDROMES「PHOENIX」

yama「麻痺」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」

CHEMISTRY「Point of No Return」

伶「Call Me Sick」

LiSA「炎」

LiSA「Catch the Moment」

SUPER BEAVER「人として」

SUPER BEAVER「アイラヴユー」

Who-ya Extended「VIVID VICE」

Who-ya Extended「Q-vism」

amazarashi「季節は次々死んでいく」

amazarashi「ロングホープ・フィリア」

Awesome City Club「勿忘」

Awesome City Club「またたき」

CHAI「N.E.O.」

CHAI「PING PONG!(feat.YMCK)」

マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」

マハラージャン「eden」

ASIAN KUNG-FU GENERATION「ソラニン」

ASIAN KUNG-FU GENERATION(後藤正文)×世武裕子「エンパシー」

miwa「ヒカリへ」

MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」

ポルノグラフィティ「サウダージ」

ポルノグラフィティ「テーマソング」

OKAMOTO'S「90'S TOKYO BOYS」

OKAMOTO'S「Sprite」