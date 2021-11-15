アーティストの一発撮りパフォーマンスを公開するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が開設から2周年を迎えた。これを記念して明日11月16日に未配信の「- From THE FIRST TAKE」音源35曲の配信がスタートする。
「THE FIRST TAKE」はチャンネル開設から2周年で登録者数530万人を突破。動画の総再生回数は15億回を超え、国内外のユーザーに視聴されている。最近ではGLAYが1999年リリースの名曲「Winter,again」を披露し、話題になった。
明日より配信されるのは「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスを音源化したもの。ポルノグラフィティ「サウダージ」、YUI「CHE.R.RY」、ASIAN KUNG-FU GENERATION「ソラニン」、CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」、SUPER BEAVER「人として」、miwa「ヒカリヘ」、MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」、yama「麻痺」など35曲の「- From THE FIRST TAKE」バージョンが楽しめる。
なお昨年の1周年記念で行われた一発撮りオーディションプログラム「THE FIRST TAKE STAGE」では、約5000組の応募の中から鹿児島出身の20歳のシンガーソングライター・麗奈が第1回グランプリアーティストに決定。「THE FIRST TAKE」で披露された楽曲「僕だけを」の再生回数は200万回を超えた。またチャンネル開設2周年に合わせて、「僕だけを」の新アレンジバージョンが配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」より本日11月15日に配信リリースされた。
「- From THE FIRST TAKE」音源 11月16日配信楽曲一覧
milet「us」
OKAMOTO'S「Welcome My Friend」
OKAMOTO'S「NO MORE MUSIC」
Cö shu Nie「絶体絶命」
Cö shu Nie「黒い砂」
YUI「TOKYO」
YUI「CHE.R.RY」
Cö shu Nie「inertia」
BURNOUT SYNDROMES「PHOENIX」
yama「麻痺」
CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」
CHEMISTRY「Point of No Return」
伶「Call Me Sick」
LiSA「炎」
LiSA「Catch the Moment」
SUPER BEAVER「人として」
SUPER BEAVER「アイラヴユー」
Who-ya Extended「VIVID VICE」
Who-ya Extended「Q-vism」
amazarashi「季節は次々死んでいく」
amazarashi「ロングホープ・フィリア」
Awesome City Club「勿忘」
Awesome City Club「またたき」
CHAI「N.E.O.」
CHAI「PING PONG!（feat.YMCK）」
マハラージャン「セーラ☆ムン太郎」
マハラージャン「eden」
ASIAN KUNG-FU GENERATION「ソラニン」
ASIAN KUNG-FU GENERATION（後藤正文）×世武裕子「エンパシー」
miwa「ヒカリへ」
MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」
ポルノグラフィティ「サウダージ」
ポルノグラフィティ「テーマソング」
OKAMOTO'S「90'S TOKYO BOYS」
OKAMOTO'S「Sprite」