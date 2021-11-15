◆ 河田ヘッドは「外野守備走塁コーチ」も兼任
3年連続Bクラスに終わった広島は15日、2022年シーズンのコーチングスタッフを発表。佐々岡真司監督が率いる3年目の首脳陣の配置が決まった。
今季限りで現役を引退した前ロッテ・小窪哲也氏は「一軍内野守備・走塁コーチ」に就任し、今季まで6シーズンに渡って阪神のコーチを務めていた高橋建氏は「一軍投手コーチ」の役職で、12年ぶりの古巣復帰を果たした。
また、河田雄祐ヘッドコーチは来季から外野守備・走塁コーチも兼任となり、東出輝裕コーチは二軍打撃コーチから一軍野手総合コーチに“内部昇格”。今季まで一軍担当だった玉木朋孝コーチ、廣瀬純コーチ、永川勝浩コーチは二軍に異動し、菊地原毅コーチは二軍投手コーチから三軍の強化担当へと配置転換された。
発表された来季のコーチングスタッフ一覧は以下の通り。
◆ 2022年コーチングスタッフ
新 任＝★（前球団）
配置転換＝◯（前配置）
▼ 一軍
＜監督＞
88 佐々岡真司
＜ヘッドコーチ兼外野守備走塁コーチ＞
79 河田雄祐
＜野手総合コーチ＞
72 東出輝裕 ◯（二軍打撃）
＜内野守備・走塁コーチ＞
89 小窪哲也 ☆（ロッテ）
＜打撃コーチ＞
83 朝山東洋
91 迎祐一郎
＜投手コーチ＞
87 高橋 建 ☆（阪神）
82 横山竜士
＜バッテリーコーチ＞
76 倉 義和
▼ 二軍
＜監督＞
71 高 信二
＜内野守備・走塁コーチ＞
90 玉木朋孝 ◯（一軍内野）
＜外野守備・走塁コーチ＞
93 赤松真人
＜打撃コーチ＞
92 森笠 繁
75 廣瀬 純 ◯（一軍外野）
＜投手コーチ＞
73 小林幹英
74 永川勝浩 ◯（一軍投手）
＜バッテリーコーチ＞
84 植田幸弘
▼ 三軍
＜三軍統括コーチ兼矯正担当＞
78 畝 龍実
＜投手コーチ強化担当＞
86 菊地原毅 ◯（二軍投手）