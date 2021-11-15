◆ 河田ヘッドは「外野守備走塁コーチ」も兼任

3年連続Bクラスに終わった広島は15日、2022年シーズンのコーチングスタッフを発表。佐々岡真司監督が率いる3年目の首脳陣の配置が決まった。

今季限りで現役を引退した前ロッテ・小窪哲也氏は「一軍内野守備・走塁コーチ」に就任し、今季まで6シーズンに渡って阪神のコーチを務めていた高橋建氏は「一軍投手コーチ」の役職で、12年ぶりの古巣復帰を果たした。

また、河田雄祐ヘッドコーチは来季から外野守備・走塁コーチも兼任となり、東出輝裕コーチは二軍打撃コーチから一軍野手総合コーチに“内部昇格”。今季まで一軍担当だった玉木朋孝コーチ、廣瀬純コーチ、永川勝浩コーチは二軍に異動し、菊地原毅コーチは二軍投手コーチから三軍の強化担当へと配置転換された。

発表された来季のコーチングスタッフ一覧は以下の通り。

◆ 2022年コーチングスタッフ

新 任＝★（前球団）

配置転換＝◯（前配置）

▼ 一軍

＜監督＞

88 佐々岡真司

＜ヘッドコーチ兼外野守備走塁コーチ＞

79 河田雄祐

＜野手総合コーチ＞

72 東出輝裕 ◯（二軍打撃）

＜内野守備・走塁コーチ＞

89 小窪哲也 ☆（ロッテ）

＜打撃コーチ＞

83 朝山東洋

91 迎祐一郎

＜投手コーチ＞

87 高橋 建 ☆（阪神）

82 横山竜士

＜バッテリーコーチ＞

76 倉 義和

▼ 二軍

＜監督＞

71 高 信二

＜内野守備・走塁コーチ＞

90 玉木朋孝 ◯（一軍内野）

＜外野守備・走塁コーチ＞

93 赤松真人

＜打撃コーチ＞

92 森笠 繁

75 廣瀬 純 ◯（一軍外野）

＜投手コーチ＞

73 小林幹英

74 永川勝浩 ◯（一軍投手）

＜バッテリーコーチ＞

84 植田幸弘

▼ 三軍

＜三軍統括コーチ兼矯正担当＞

78 畝 龍実

＜投手コーチ強化担当＞

86 菊地原毅 ◯（二軍投手）