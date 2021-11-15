広島・佐々岡真司監督

◆ 河田ヘッドは「外野守備走塁コーチ」も兼任

　3年連続Bクラスに終わった広島は15日、2022年シーズンのコーチングスタッフを発表。佐々岡真司監督が率いる3年目の首脳陣の配置が決まった。

　今季限りで現役を引退した前ロッテ・小窪哲也氏は「一軍内野守備・走塁コーチ」に就任し、今季まで6シーズンに渡って阪神のコーチを務めていた高橋建氏は「一軍投手コーチ」の役職で、12年ぶりの古巣復帰を果たした。

　また、河田雄祐ヘッドコーチは来季から外野守備・走塁コーチも兼任となり、東出輝裕コーチは二軍打撃コーチから一軍野手総合コーチに“内部昇格”。今季まで一軍担当だった玉木朋孝コーチ、廣瀬純コーチ、永川勝浩コーチは二軍に異動し、菊地原毅コーチは二軍投手コーチから三軍の強化担当へと配置転換された。

　発表された来季のコーチングスタッフ一覧は以下の通り。

◆ 2022年コーチングスタッフ

新　　任＝★（前球団）

配置転換＝◯（前配置）

▼ 一軍

＜監督＞

88　佐々岡真司

＜ヘッドコーチ兼外野守備走塁コーチ＞

79　河田雄祐

＜野手総合コーチ＞

72　東出輝裕　◯（二軍打撃）

＜内野守備・走塁コーチ＞

89　小窪哲也　☆（ロッテ）

＜打撃コーチ＞

83　朝山東洋

91　迎祐一郎

＜投手コーチ＞

87　高橋　建　☆（阪神）

82　横山竜士

＜バッテリーコーチ＞

76　倉　義和

▼ 二軍

＜監督＞

71　高　信二

＜内野守備・走塁コーチ＞

90　玉木朋孝　◯（一軍内野）

＜外野守備・走塁コーチ＞

93　赤松真人

＜打撃コーチ＞

92　森笠　繁

75　廣瀬　純　◯（一軍外野）

＜投手コーチ＞

73　小林幹英

74　永川勝浩　◯（一軍投手）

＜バッテリーコーチ＞

84　植田幸弘

▼ 三軍

＜三軍統括コーチ兼矯正担当＞

78　畝　龍実

＜投手コーチ強化担当＞

86　菊地原毅　◯（二軍投手）