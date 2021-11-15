第100回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が15日に都内で行われた。
25年連続27回目の選手権出場となる青森山田（青森）は初戦で大社（島根）と対戦。昨年度王者の山梨学院（山梨）は2回戦で佐賀東（佐賀）と対戦する。12月28日（火）に国立競技場で行われる開幕戦は、関東第一（東京B）対中津東（大分）の一戦に決定した。なお、開会式での選手宣誓は高川学園（山口）の奥野奨太選手が行うこととなった。
来年1月10日（月・祝）に行われる決勝戦は、8年ぶりに国立競技場で行われる。
組み合わせは以下の通り。
■Aブロック
▼1回戦
【秋田】秋田商 vs 【福岡】東福岡
【愛知】中部大第一 vs 【熊本】大津
【埼玉】西武台 vs 【三重】三重
【群馬県】11月23日 vs 【滋賀】草津東
▼2回戦
【山梨】山梨学院 vs 【佐賀】佐賀東
【茨城県】12月5日 vs 【香川】高松商
■Bブロック
▼1回戦
【千葉】流通経済大柏 vs 【和歌山】近大和歌山
【静岡】静岡学園 vs 【徳島】徳島商
【福島】尚志 vs 【広島】瀬戸内
【東京B】関東第一 vs 【大分】中津東
▼2回戦
【富山】富山第一 vs 【宮崎】宮崎日大
【鳥取】米子北 vs 【栃木】矢板中央
■Cブロック
▼1回戦
【岐阜】帝京大可児 vs 【愛媛】今治東
【神奈川】桐光学園 vs 【沖縄】西原
【山形】羽黒 vs 【岡山】岡山学芸館
【石川】星稜 vs 【山口】高川学園
▼2回戦
【新潟】帝京長岡 vs 【鹿児島】神村学園
【宮城】仙台育英 vs 【兵庫】滝川第二
■Dブロック
▼1回戦
【北海道】北海 vs 【長崎】長崎総科大附
【東京A】堀越 vs 【高知】高知
【岩手】専大北上 vs 【奈良】奈良育英
【福井】丸岡 vs 【大阪】阪南大高
▼2回戦
【長野】市立長野 vs 【京都】東山
【島根】大社 vs 【青森】青森山田