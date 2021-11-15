【NPB】2021-2022年度プロ野球FA有資格選手一覧　今季の国内・海外フリー…

　日本野球機構（NPB）は14日、フリーエージェント（FA）権の有資格者選手を公示した。

 

 

　国内FA権保有選手は、読売ジャイアンツの小林誠司捕手や、阪神タイガースの梅野隆太郎捕手、福岡ソフトバンクホークスの千賀滉大投手ら23名が追加され計40名となった。

　一方、海外FA権保有選手は、巨人・菅野智之投手や、横浜DeNAベイスターズの伊藤光捕手ら11名が加わり計57名となっている。

セ・リーグ

※◎は今季取得者

読売ジャイアンツ

国内FA

小林誠司◎

鍵谷陽平

 

海外FA

菅野智之◎

中島宏之

亀井善行

坂本勇人

中田翔

大竹寛

東京ヤクルトスワローズ

国内FA

荒木貴裕

石山泰稚

 

海外FA

山田哲人◎

石川雅規

坂口智隆

雄平

嶋基宏

川端慎吾

青木宣親

中村悠平

内川聖一

 

 

横浜DeNAベイスターズ

国内FA

山﨑康晃◎

宮﨑敏郎◎

 

海外FA

伊藤光◎

大和◎

 

 

中日ドラゴンズ

国内FA

田島慎二◎

又吉克樹◎

祖父江大輔◎

福田永将◎

大野雄大

 

海外FA

藤井淳志

堂上直倫

平田良介

山井大介

大島洋平

谷元圭介

福留孝介

 

 

阪神タイガース

国内FA

梅野隆太郎◎

俊介

岩田稔

 

海外FA

中田賢一

糸井嘉男

 

 

広島東洋カープ

国内FA

九里亜蓮◎

大瀬良大地◎

堂林翔太◎

野村祐輔

田中広輔

 

海外FA

菊池涼介◎

長野久義

會澤翼

松山竜平

パ・リーグ

※◎は今季取得者

北海道日本ハムファイターズ

国内FA

秋吉亮◎

木村文紀◎

大田泰示◎

近藤健介◎

 

海外FA

西川遥輝◎

金子弌大

宮西尚生

杉谷拳士

中島卓也

東北楽天ゴールデンイーグルス

国内FA

福山博之◎

田中将大◎

牧田和久

島内宏明

塩見貴洋

岡島豪郎

 

海外FA

岸孝之◎

藤田一也

銀次

 

 

埼玉西武ライオンズ

国内FA

岡田雅利◎

松坂大輔

吉川光夫

金子侑司

 

海外FA

内海哲也

栗山巧

 

 

千葉ロッテマリーンズ

国内FA

石川歩◎

 

海外FA

益田直也◎

荻野貴司◎

角中勝也

鳥谷敬

唐川侑己

小窪哲也

 

 

オリックス・バファローズ

国内FA

比嘉幹貴◎

後藤駿太◎

松井雅人

 

海外FA

安達了一◎

Ｔ－岡田

能見篤史

 

 

福岡ソフトバンクホークス

国内FA

嘉弥真新也◎

千賀滉大◎

森唯斗

 

海外FA

柳田悠岐◎

松田宣浩

髙谷裕亮

明石健志

長谷川勇也

川島慶三

今宮健太

中村晃