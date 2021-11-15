【NPB】2021-2022年度プロ野球FA有資格選手一覧　今季の国内・海外フリー…

日本野球機構（NPB）は14日、フリーエージェント（FA）権の有資格者選手を公示した。
国内FA権保有選手は、読売ジャイアンツの小林誠司捕手や、阪神タイガースの梅野隆太郎捕手、福岡ソフトバンクホークスの千賀滉大投手ら23名が追加され計40名となった。
一方、海外FA権保有選手は、巨人・菅野智之投手や、横浜DeNAベイスターズの伊藤光捕手ら11名が加わり計57名となっている。
セ・リーグ
※◎は今季取得者
読売ジャイアンツ
国内FA
小林誠司◎
鍵谷陽平
海外FA
菅野智之◎
中島宏之
亀井善行
坂本勇人
中田翔
大竹寛
東京ヤクルトスワローズ
国内FA
荒木貴裕
石山泰稚
海外FA
山田哲人◎
石川雅規
坂口智隆
雄平
嶋基宏
川端慎吾
青木宣親
中村悠平
内川聖一
横浜DeNAベイスターズ
国内FA
山﨑康晃◎
宮﨑敏郎◎
海外FA
伊藤光◎
大和◎
中日ドラゴンズ
国内FA
田島慎二◎
又吉克樹◎
祖父江大輔◎
福田永将◎
大野雄大
海外FA
藤井淳志
堂上直倫
平田良介
山井大介
大島洋平
谷元圭介
福留孝介
阪神タイガース
国内FA
梅野隆太郎◎
俊介
岩田稔
海外FA
中田賢一
糸井嘉男
広島東洋カープ
国内FA
九里亜蓮◎
大瀬良大地◎
堂林翔太◎
野村祐輔
田中広輔
海外FA
菊池涼介◎
長野久義
會澤翼
松山竜平
パ・リーグ
※◎は今季取得者
北海道日本ハムファイターズ
国内FA
秋吉亮◎
木村文紀◎
大田泰示◎
近藤健介◎
海外FA
西川遥輝◎
金子弌大
宮西尚生
杉谷拳士
中島卓也
東北楽天ゴールデンイーグルス
国内FA
福山博之◎
田中将大◎
牧田和久
島内宏明
塩見貴洋
岡島豪郎
海外FA
岸孝之◎
藤田一也
銀次
埼玉西武ライオンズ
国内FA
岡田雅利◎
松坂大輔
吉川光夫
金子侑司
海外FA
内海哲也
栗山巧
千葉ロッテマリーンズ
国内FA
石川歩◎
海外FA
益田直也◎
荻野貴司◎
角中勝也
鳥谷敬
唐川侑己
小窪哲也
オリックス・バファローズ
国内FA
比嘉幹貴◎
後藤駿太◎
松井雅人
海外FA
安達了一◎
Ｔ－岡田
能見篤史
福岡ソフトバンクホークス
国内FA
嘉弥真新也◎
千賀滉大◎
森唯斗
海外FA
柳田悠岐◎
松田宣浩
髙谷裕亮
明石健志
長谷川勇也
川島慶三
今宮健太
中村晃