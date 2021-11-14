TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」より、PV第2弾のショートバージョンが到着した。

2022年に放送される「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」は「ワールドウィッチーズ」シリーズの新作。世界各地を巡り、ネウロイと戦う人々や故郷を追われた人々に歌や音楽で安らぎをもたらす異色の航空団・ルミナスウィッチーズの活躍が描かれる。なお2022年2月には、メインキャストによる音楽ユニット・ルミナスウィッチーズの1stLIVEを開催。詳細は追って発表される。

TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」

2022年に放送スタート

スタッフ

原作：島田フミカネ＆Projekt World Witches

企画：菊池剛、工藤大丈

監督・シリーズ構成：佐伯昭志

副監督：春藤佳奈

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン：潮月一也

使い魔デザイン：大高美奈

美術：スタジオ Pablo

色彩設計：日比野仁

撮影監督：江上怜

編集：松原理恵

音響監督：長崎行男

音楽プロデューサー：若林豪

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：シャフト

製作：連盟空軍航空魔法音楽隊2021

キャスト

ヴァージニア・ロバートソン：鳴海まい

渋谷いのり：細川美菜子

リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ：藍本あみ

アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー：真宮涼

エレオノール・ジョヴァンナ・ガション：都月彩楓

マリア・マグダレーネ・ディートリヒ：古仲可奈

マナイア・マタワウラ・ハト：結木美咲

シルヴィ・カリエッロ：琴坂みう

ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード：橘きょう

(c)2021 島田フミカネ・KADOKAWA／連盟空軍航空魔法音楽隊