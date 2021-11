14日、明治安田生命J1リーグ第27節が各地で行われた。

前節、首位のロアッソ熊本と勝ち点で並んだ2位のテゲバジャーロ宮崎は、ホームでFC岐阜と対戦。岐阜が先制する展開で前半を1-1で終えると、後半開始早々に岐阜が再びリードを奪う。しかし宮崎は54分に追いつくと、その10分後に逆転に成功。68分には4点目も生まれ、結局激しい点の取り合いとなった試合は4-3で宮崎が勝利を収めた。

熊本はホームで4位のカターレ富山と対戦。直近の3試合で2分1敗と4試合ぶりの勝利を目指す一戦となったが、前半に挙げた2点のリードを守りきれず。2-2の引き分けに終わり、宮崎に首位を譲る結果となった。

3位のいわてグルージャ盛岡は、アウェイでY.S.C.C.横浜と対戦。前半に1-2とリードを奪いハーフタイムを迎えると、岩手は47分に追加点をゲット。その後はスコアが動かず、試合は1-3で終了した。岩手は勝ち点46で、首位の宮崎と2位の熊本を追走している。

今節の試合結果と順位表、また第28節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

福島ユナイテッドFC 1-1 AC長野パルセイロ

藤枝MYFC 2-0 ヴァンラーレ八戸

アスルクラロ沼津 2-1 ガイナーレ鳥取

鹿児島ユナイテッドFC 0-3 FC今治

テゲバジャーロ宮崎 4-3 FC岐阜

Y.S.C.C.横浜 1-3 いわてグルージャ盛岡

ロアッソ熊本 2-2 カターレ富山

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 宮崎(50/+13)

2位 熊本(48/+17)

3位 岩手(46/+12)

4位 富山(42/+6)

5位 福島(41/+7)

6位 岐阜(40/+6)

7位 YS横浜(37/−2)

8位 鹿児島(36/0)

9位 長野(31/+5)

10位 藤枝(31/+4)

11位 今治(26/−1)

12位 八戸(26/−15)

13位 沼津(25/−12)

14位 讃岐(20/−17)

15位 鳥取(20/−23)

■第28節の対戦カード

▼11月20日(土)

13:00 藤枝 vs 鹿児島

▼11月21日(日)

13:00 八戸 vs 岐阜

13:00 岩手 vs 藤枝

13:00 富山 vs 宮崎

13:00 鳥取 vs 今治

13:10 熊本 vs YS横浜

14:00 長野 vs 沼津