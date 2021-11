13日と14日にかけて、Yogibo WEリーグ第9節が各地で行われた。

4位の三菱重工浦和レッズレディースと2位のマイナビ仙台レディースの上位対決は、ホームの浦和が17分までに2ゴールを挙げる。その後互いに1点ずつを奪い合い3-1でハーフタイムを迎えると、後半の45分間ではゴールは生まれず。結局3-1のまま試合は終了し、浦和はマイ仙台に今シーズン初黒星をつけた。

ジェフユナイテッド市原・千葉レディースとノジマステラ神奈川相模原の一戦は、前半の45分間をスコアレスで終える展開に。迎えた後半、ホームの千葉LはFW大澤春花とMF鴨川実歩のゴールでリードを奪い、2-0で勝利を収めた。

開幕から唯一の全勝を誇る首位のINAC神戸レオネッサは、ホームにアルビレックス新潟を迎えての一戦。こちらもスコアレスで前半を折り返す展開も、I神戸は71分にMF成宮唯が先制点をゲット。結局試合は1-0で終了し、I神戸は開幕から無傷の8連勝で2位マイ仙台との勝ち点差を「9」にまで広げている。

AC長野パルセイロ・レディースとサンフレッチェ広島レジーナの一戦は、S広島Rが52分にDF松原優菜が先制点を挙げて試合は終盤へ。そのまま0-1で終了かと思われた後半アディショナルタイム、AC長野はDF五嶋京香のゴールで追いつくと、その直後にはFW瀧澤千聖が決勝ゴール。ホームのAC長野が劇的な2ゴールで逆転勝利を収めた。

大宮アルディージャVENTUSとちふれASエルフェン埼玉の“埼玉ダービー”は、スコアレスドローに終わっている。

今節の試合結果と順位表、また第10節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

三菱重工浦和レッズレディース 3-1 マイナビ仙台レディース

大宮アルディージャVENTUS 0-0 ちふれASエルフェン埼玉

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 2-0 ノジマステラ神奈川相模原

INAC神戸レオネッサ 1-0 アルビレックス新潟レディース

AC長野パルセイロ・レディース 2-1 サンフレッチェ広島レジーナ

WE ACTION DAY:日テレ・東京ヴェルディベレーザ

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(24/+15)

2位 マイ仙台(15/+7)

3位 浦和(15/+6)

4位 千葉L(14/+1)

5位 東京NB(13/+7)

6位 AC長野(11/−2)

7位 大宮V(9/−6)

8位 S広島R(8/−4)

9位 N相模原(6/−5)

10位 新潟L(5/−8)

11位 EL埼玉(5/−11)

■第10節の対戦カード

▼11月20日(土)

13:00 N相模原 vs 新潟L

13:00 S広島R vs 千葉L

14:00 東京NB vs 大宮V

15:00 EL埼玉 vs 浦和

▼11月21日(日)

13:00 マイ仙台 vs I神戸

WE ACTION DAY:AC長野