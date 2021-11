木村拓哉が2022年2月からライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を開催する。

木村にとって2年ぶり2度目となる今回のツアーは、2月5日の兵庫・ワールド記念ホールを皮切りに、広島・広島グリーンアリーナ、愛知・日本ガイシ スポーツプラザ、神奈川・ぴあアリーナMMにて全国4カ所8公演が行われる。会場は「前回よりも多くのお客様とともに時間を過ごしたい」という木村本人の希望により選ばれた。木村はツアーの開催に向けて、「前回は2都市しかお伺いできなかったので、少しでも多くの皆さんと同じ空間を共有したいと思い会場を増やさせていただきました。開催時期に世の中がどのような状況になっているか、まだわかりませんが、もし声を出せなくても心の中で共に騒ぎましょう! ファンの皆さんと同じ空間を共有できることを楽しみにしています!」と意気込みを語っている。

また木村が1月19日にリリースする2ndアルバム「Next Destination」の最後の楽曲提供アーティストが発表された。楽曲タイトルは「Born ready」で、作詞はかねてから木村と親交の深い明石家さんま、作曲は2009年発表の楽曲「笑顔のまんま」でさんまとタッグを組んだBEGINが手がける。

さんまは本楽曲について、「俺は木村をイメージして作詞したけど、木村はレコーディングで俺自身をイメージしてしまったらしく、笑いながら歌っちゃったらしい。早く自分の物として歌詞を体に入れてくれ! もう俺の物じゃないんで笑」とコメント。BEGINの島袋優(G, Vo)は「おもちゃ箱から飛び出してきた宝物みたいなさんまさんの言葉が、どういう風に繋がっていくか想像しながらワクワク曲をかかせてもらいました」と語っている。

今回の発表と併せて、アルバム収録曲の曲順も公開された。

木村拓哉 コメント

TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination

2022年2月5日(土)兵庫県 ワールド記念ホール

2022年2月6日(日)兵庫県 ワールド記念ホール

2022年2月10日(木)広島県 広島グリーンアリーナ

2022年2月11日(金・祝)広島県 広島グリーンアリーナ

2022年2月16日(水)愛知県 日本ガイシ スポーツプラザ

2022年2月17日(木)愛知県 日本ガイシ スポーツプラザ

2022年3月5日(土)神奈川県 ぴあアリーナMM

2022年3月6日(日)神奈川県 ぴあアリーナMM

木村拓哉「Next Destination」収録曲

CD

01. MOJO DRIVE

[作詞:真島昌利 / 作曲・編曲:山下達郎]

02. OFF THE RIP

[作詞・作曲・編曲:Kj]

03. Beautiful Things

[作詞:EIGO(ONEly Inc.)、Dai Hirai / 作曲:Dai Hirai / 編曲:Dai Hirai、Haruhito Nishi(ONEly Inc.)]

04. Good Luck, Good Time

[作詞:zopp / 作曲・編曲:山下達郎]

05. Come Alive

[作詞:西田恵美 / 作曲:Fredrik "Figge" Bostrom、Pontus Soderqvist / 編曲:Pontus Soderqvist / Brass Arrangement:鈴木圭]

06. Yes, I'm

[作詞:R-指定 / 作曲・編曲:DJ松永]

07. 夜は朝に追われて

[作詞:糸井重里 / 作曲:Davy Bergier / 編曲:井出泰影]

08. Born ready

[作詞:明石家さんま、BEGIN / 作曲:BEGIN / 編曲:BEGIN、清水俊也]

09. beautiful morning

[作詞:音葉 / 作曲・編曲:岩崎誠司]

10. Crazy Party

[作詞:草川瞬 / 作曲:Joakim Bjornberg、川口進、Atsushi Shimada / 編曲:Atsushi Shimada / Brass Arrangement:鈴木圭]

11. MORNING DEW

[作詞:真島昌利 / 作曲・編曲:山下達郎]

12. I'll be there

[作詞:Kamikaze Boy、Jean-Ken Johnny / 作曲:Kamikaze Boy / 編曲:MAN WITH A MISSION、大島こうすけ / Strings Arrangement:大島こうすけ、吉田翔平]

DVD(初回限定盤B)

・MOJO DRIVE(Music Video)

・I'll be there(Music Video)

・Music Video Making