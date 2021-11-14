2022年1月5日にリリースされるSixTONESの2ndアルバム「CITY」の収録内容が発表された。
今作はタイトル通り“街”がコンセプトで、楽曲ごとに主人公が存在し、1日の時間の流れの中で繰り広げられる何気ない日常の出来事、物語が集まる場所が“CITY”と表現される。このコンセプトに沿って曲順は1日の時間の経過を感じられるように並べられており、Blu-rayおよびDVDが付属する初回限定盤Aは朝、Blu-rayおよびDVD付属の初回限定盤Bは夕方、CDのみの通常盤は夜をイメージした楽曲でスタートする。また各時間帯のシチュエーションが切り替わるタイミングには「［Interlude］」が差し込まれる。
「CITY」には「僕が僕じゃないみたいだ」「マスカラ」「フィギュア」といった既発曲のほか、キャッチーなアイドルソング「Your Best Day」、ワイルドかつスリリングなドライブソング「Fast Lane」、ゴスペル調の「Good Times」、強い意志を表現したロックチューン「Rosy」などの新曲を収録。初回限定盤AのBlu-rayおよびDVDには収録曲「Rosy」のミュージックビデオとそのメイキング映像、MVのソロムービー、さらに「Everlasting ～ Good Times -Live with Choir ver.-」と題した映像が収められる。初回限定盤BのCDには3種類のユニット曲が追加収録され、Blu-rayおよびDVDではユニット曲のMVが楽しめる。通常盤のCDには失恋バラード「Cassette Tape」、勇敢な男を表現したワイルドなロックチューン「Dawn」、ファンに高い人気を誇る「Strawberry Breakfast」の“CITYバージョン”が追加収録される。ユニット曲のタイトルは後日発表となる。
SixTONES「CITY」収録内容
初回限定盤A
CD
01. ［Interlude -Sunrise-］
02. 8am
03. 僕が僕じゃないみたいだ
04. Ordinary Hero
05. Your Best Day
06. ［Interlude -Sunset-］
07. Fast Lane
08. Good Times
09. ［Interlude -Night-］
10. マスカラ
11. Rosy
12. フィギュア
13. ［Interlude -Midnight-］
14. Odds
15. WHIP THAT
16. Everlasting
17. Papercut
18. Takes Two
Blu-rayおよびDVD
・Rosy -Music Video-
・Rosy -Music Video Making-
・Rosy -Music Video Solo Movie-
・Everlasting ～ Good Times -Live with Choir ver.-
初回限定盤B
CD
01. ［Interlude -Sunset-］
02. Fast Lane
03. Good Times
04. ［Interlude -Night-］
05. マスカラ
06. Rosy
07. フィギュア
08. ［Interlude -Midnight-］
09. Odds
10. WHIP THAT
11. Everlasting
12. ［Interlude -Sunrise-］
13. 8am
14. 僕が僕じゃないみたいだ
15. Ordinary Hero
16. Your Best Day
17. ユニット曲A
18. ユニット曲B
19. ユニット曲C
Blu-rayおよびDVD
・ユニット曲ミュージックビデオ3曲
通常盤
CD
01. ［Interlude -Night-］
02. マスカラ
03. Rosy
04. フィギュア
05. ［Interlude -Midnight-］
06. Odds
07. WHIP THAT
08. Everlasting
09. ［Interlude -Sunrise-］
10. 8am
11. 僕が僕じゃないみたいだ
12. Ordinary Hero
13. Your Best Day
14. ［Interlude -Sunrise-］
15. Fast Lane
16. Good Times
17. Cassette Tape
18. Dawn
19. Strawberry Breakfast -CITY ver.-