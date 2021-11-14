2022年1月5日にリリースされるSixTONESの2ndアルバム「CITY」の収録内容が発表された。

今作はタイトル通り“街”がコンセプトで、楽曲ごとに主人公が存在し、1日の時間の流れの中で繰り広げられる何気ない日常の出来事、物語が集まる場所が“CITY”と表現される。このコンセプトに沿って曲順は1日の時間の経過を感じられるように並べられており、Blu-rayおよびDVDが付属する初回限定盤Aは朝、Blu-rayおよびDVD付属の初回限定盤Bは夕方、CDのみの通常盤は夜をイメージした楽曲でスタートする。また各時間帯のシチュエーションが切り替わるタイミングには「［Interlude］」が差し込まれる。

「CITY」には「僕が僕じゃないみたいだ」「マスカラ」「フィギュア」といった既発曲のほか、キャッチーなアイドルソング「Your Best Day」、ワイルドかつスリリングなドライブソング「Fast Lane」、ゴスペル調の「Good Times」、強い意志を表現したロックチューン「Rosy」などの新曲を収録。初回限定盤AのBlu-rayおよびDVDには収録曲「Rosy」のミュージックビデオとそのメイキング映像、MVのソロムービー、さらに「Everlasting ～ Good Times -Live with Choir ver.-」と題した映像が収められる。初回限定盤BのCDには3種類のユニット曲が追加収録され、Blu-rayおよびDVDではユニット曲のMVが楽しめる。通常盤のCDには失恋バラード「Cassette Tape」、勇敢な男を表現したワイルドなロックチューン「Dawn」、ファンに高い人気を誇る「Strawberry Breakfast」の“CITYバージョン”が追加収録される。ユニット曲のタイトルは後日発表となる。

SixTONES「CITY」収録内容

初回限定盤A

CD

01. ［Interlude -Sunrise-］

02. 8am

03. 僕が僕じゃないみたいだ

04. Ordinary Hero

05. Your Best Day

06. ［Interlude -Sunset-］

07. Fast Lane

08. Good Times

09. ［Interlude -Night-］

10. マスカラ

11. Rosy

12. フィギュア

13. ［Interlude -Midnight-］

14. Odds

15. WHIP THAT

16. Everlasting

17. Papercut

18. Takes Two

Blu-rayおよびDVD

・Rosy -Music Video-

・Rosy -Music Video Making-

・Rosy -Music Video Solo Movie-

・Everlasting ～ Good Times -Live with Choir ver.-

初回限定盤B

CD

01. ［Interlude -Sunset-］

02. Fast Lane

03. Good Times

04. ［Interlude -Night-］

05. マスカラ

06. Rosy

07. フィギュア

08. ［Interlude -Midnight-］

09. Odds

10. WHIP THAT

11. Everlasting

12. ［Interlude -Sunrise-］

13. 8am

14. 僕が僕じゃないみたいだ

15. Ordinary Hero

16. Your Best Day

17. ユニット曲A

18. ユニット曲B

19. ユニット曲C

Blu-rayおよびDVD

・ユニット曲ミュージックビデオ3曲

通常盤

CD

01. ［Interlude -Night-］

02. マスカラ

03. Rosy

04. フィギュア

05. ［Interlude -Midnight-］

06. Odds

07. WHIP THAT

08. Everlasting

09. ［Interlude -Sunrise-］

10. 8am

11. 僕が僕じゃないみたいだ

12. Ordinary Hero

13. Your Best Day

14. ［Interlude -Sunrise-］

15. Fast Lane

16. Good Times

17. Cassette Tape

18. Dawn

19. Strawberry Breakfast -CITY ver.-