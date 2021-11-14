◆ 今季最多勝右腕もラインナップ
日本野球機構（NPB）は14日、フリーエージェント（FA）有資格選手を公示。国内FA権40名、海外FA権57名の計97名の有資格者名簿が公表された。
国内FA権では今季セ・リーグ最多勝の広島・九里亜蓮や、阪神の梅野隆太郎、中日の又吉克樹ら23名が新規取得。
海外FA権では昨オフにポスティングシステムを申請していた巨人・菅野智之、日本ハム・西川遥輝ら11名が新たに有資格者に名を連ねた。
FA資格を取得した選手は、日本シリーズが終了した翌日から土日祝日を除く7日間以内に権利の行使の有無を表明し、NPBから「FA宣言選手」と公示された翌日から、前所属球団を含めたいずれの球団とも次年度の契約交渉を行うことができる。
今回発表された有資格者の一覧は以下の通り。
◆ 2021年・FA有資格者一覧
◯＝国内FA権 新規取得選手
☆＝海外FA権 新規取得選手
▼ 巨人
＜国内＞
◯ 小林誠司
鍵谷陽平
＜海外＞
☆ 菅野智之
中島宏之
亀井善行 ※現役引退
坂本勇人
中田 翔
大竹 寛 ※現役引退
▼ ヤクルト
＜国内＞
荒木貴裕
石山泰稚
＜海外＞
☆ 山田哲人
石川雅規
坂口智隆
雄 平 ※現役引退
嶋 基宏
川端慎吾
青木宣親
中村悠平
内川聖一
▼ DeNA
＜国内＞
◯ 山﨑康晃
◯ 宮﨑敏郎
＜海外＞
☆ 伊藤 光
☆ 大 和
▼ 中日
＜国内＞
◯ 田島慎二
◯ 又吉克樹
◯ 祖父江大輔
◯ 福田永将
大野雄大
＜海外＞
藤井淳志 ※現役引退
堂上直倫
平田良介
山井大介 ※現役引退
大島洋平
谷元圭介
福留孝介
▼ 阪神
＜国内＞
◯ 梅野隆太郎
俊 介 ※現役引退
岩田 稔 ※現役引退
＜海外＞
中田賢一 ※現役引退
糸井嘉男
▼ 広島
＜国内＞
◯ 九里亜蓮
◯ 大瀬良大地
◯ 堂林翔太
野村祐輔
田中広輔
＜海外＞
☆ 菊池涼介
長野久義
會澤 翼
松山竜平
▼ 日本ハム
＜国内＞
◯ 秋吉 亮
◯ 木村文紀
◯ 大田泰示
◯ 近藤健介
＜海外＞
☆ 西川遥輝
金子弌大
宮西尚生
杉谷拳士
中島卓也
▼ 楽天
＜国内＞
◯ 福山博之
◯ 田中将大
牧田和久 ※退団
島内宏明
塩見貴洋
岡島豪郎
＜海外＞
☆ 岸 孝之
藤田一也 ※退団
銀 次
▼ 西武
＜国内＞
◯ 岡田雅利
松坂大輔 ※現役引退
吉川光夫 ※退団
金子侑司
＜海外＞
内海哲也
栗山 巧
▼ ロッテ
＜国内＞
◯ 石川 歩
＜海外＞
☆ 益田直也
☆ 荻野貴司
角中勝也
鳥谷 敬 ※現役引退
唐川侑己
小窪哲也 ※現役引退
▼ オリックス
＜国内＞
◯ 比嘉幹貴
◯ 後藤駿太
松井雅人
＜海外＞
☆ 安達了一
Ｔ－岡田
能見篤史
▼ ソフトバンク
＜国内＞
◯ 嘉弥真新也
◯ 千賀滉大
森 唯斗
＜海外＞
☆ 柳田悠岐
松田宣浩
髙谷裕亮 ※現役引退
明石健志
長谷川勇也 ※現役引退
川島慶三 ※退団
今宮健太
中村 晃