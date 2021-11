「ディズニー ツイステッドワンダーランド」がテーマのスペシャルカフェ「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFE」が、11月26日より大阪・愛知・東京の3都市で順次開催される。

2020年に引き続き開催される「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFE」の今年のテーマは“図書室”。ナイトレイブンカレッジの世界観を表現した店内は、ゲーム内に登場する図書室をイメージした空間となっており、本型のボックスに入ったフードメニューや7つの寮をイメージしたドリンク、オリジナルグッズ、オリジナルノベルティなどが用意された。期間は、大阪会場は11月26日から2022年2月20日まで、愛知会場は12月3日から1月16日まで、東京会場は1月14日から2月27日まで。

「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』OH MY CAFE」

期間:2021年11月26日(金)~2022年2月20日(日)

場所:大阪府 OH MY CAFE OSAKA



期間:2021年12月3日(金)~2022年1月16日(日)

場所:愛知県 kawaraCAFE&KITCHEN 名古屋パルコ店



期間:2022年1月14日(金)~2022年2月27日(日)

場所:東京都 OH MY CAFE TOKYO

(c)Disney