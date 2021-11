限定2045点！『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』オフィシャルウオッチ

インペリアル・エンタープライズは、劇場版『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』の公開を記念して、「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争 映画公開記念オフィシャルウオッチ」を、PREMICOオンラインショップで販売開始した。

1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開されている「攻殻機動隊」。

Netflixにて全世界配信中のシリーズ最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のシーズン1に新たなシーンを加えて再構成し、全編フルグレーディングを施した劇場用長編アニメーション『攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争』の公開を記念して、プレミコよりオフィシャルウオッチが登場した。

公安9課のマークを配したインダイヤルもクールに、グラフィカルなサイバーブルーの文字盤が新たなる攻性の時を刻むファン垂涎の仕様。世界24都市の時刻を表示する「ワールドタイム」とともに、あなたを電脳戦へと誘う2045点限定のプレミアムモデルだ。

裏蓋にエディションナンバーを刻印。タチコマをイメージしたスペシャルボックスに収めてお届けとなる。

本商品は2021年11月12日(金)より、PREMICOオンラインショップにて販売中だ。

