イタリアサッカー連盟（FIGC）は13日、イタリア代表のメンバー変更について公式サイトで発表した。
イタリア代表は12日に行われたFIFAワールドカップカタール2022欧州予選・グループC第9節でスイス代表と対戦し、1－1の痛み分けに終わった。同試合に出場したDFダヴィデ・カラブリア（ミラン）は、13日の午前に受けた検査で右ふくらはぎの問題が発覚し、トレーニングキャンプを離脱した。
また、コンディション不良によりスイス戦を欠場していたたDFアレッサンドロ・バストーニ（インテル）もミラノへ帰還。DFクリスティアーノ・ビラーギ（フィオレンティーナ）は、個人的な理由により代表から離れたという。
DFの3選手が離脱する緊急事態を受け、イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督は、DFダヴィデ・ザッパコスタ（アタランタ）を追加招集した。なお、ザッパコスタの代表招集は2018年9月以来、約3年ぶりとなる。
イタリア代表は15日、欧州予選グループC最終節で北アイルランド代表と対戦する。
最新のイタリア代表メンバーは以下の通り。
▼GK
アレッシオ・クラーニョ（カリアリ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
サルヴァトーレ・シリグ（ジェノア）
▼DF
フランチェスコ・アチェルビ（ラツィオ）
レオナルド・ボヌッチ（ユヴェントス）
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
エメルソン・パルミエリ（リヨン／フランス）
ジャン・マルコ・フェラーリ（サッスオーロ）※追加招集
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
ダヴィデ・ザッパコスタ（アタランタ）※追加招集
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ダニーロ・カタルディ（ラツィオ）※追加招集
ブライアン・クリスタンテ（ローマ）
ジョルジーニョ（チェルシー／イングランド）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
マッテオ・ペッシーナ（アタランタ）※追加招集
トンマーゾ・ポベガ（トリノ）
サンドロ・トナーリ（ミラン）
▼FW
アンドレア・ベロッティ（トリノ）
ドメニコ・ベラルディ（サッスオーロ）
フェデリコ・ベルナルデスキ（ユヴェントス）
フェデリコ・キエーザ（ユヴェントス）
ロレンツォ・インシーニェ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（サッスオーロ）
ジャンルカ・スカマッカ（サッスオーロ）※追加招集
□離脱メンバー
DF アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
DF クリスティアーノ・ビラーギ（フィオレンティーナ）
DF ダヴィデ・カラブリア（ミラン）
DF ジョルジョ・キエッリーニ（ユヴェントス）
MF ロレンツォ・ペッレグリーニ（ローマ）
MF ニコロ・ザニオーロ（ローマ）
FW チーロ・インモービレ（ラツィオ）