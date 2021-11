士郎正宗原作による劇場用長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」公開記念舞台挨拶が本日11月13日に東京・新宿ピカデリーで行われ、キャストの田中敦子、大塚明夫、山寺宏一、潘めぐみが登壇した。

11月12日に2週間限定での劇場上映がスタートした「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」は、Netflixのアニメシリーズ「攻殻機動隊 SAC_2045」シーズン1に新映像を加えて再構成した3DCGアニメ。全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる公安9課と、人類の脅威となる存在ポスト・ヒューマンの戦いが描かれる。神山健治と荒牧伸志が総監督を務め、「新聞記者」「ヤクザと家族 The Family」の藤井道人が監督として再構成を手がけた。

「GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊」からのオリジナルキャストである田中は「ブランクもあったので不安も抱えつつ集まったと思うんですが、それをまったく感じませんでした」と、久々のシリーズの現場を振り返る。また「9課がしゃべり始めると一瞬で昔に戻って、初回の収録から本当に楽しい時間を過ごすことができました」と述べた。さらに大塚と山寺との共演については「昔からお兄さんのように、ナイトのように、いつも両脇にいてくださる先輩方に囲まれて。とても心強くて頼りにしております」と思いを明かした。

大塚は「古くからやってる人たちが作り出す魔法のような空気」とアフレコについて語り、「シリーズを観た人にも観てない人にも楽しんでもらえるうまい仕掛けになってます」と映画版の魅力をアピール。山寺は再構成を手がけた藤井監督に対して「(映画は)もともとこう作られてたのか?と思うぐらいの作品」と称賛し、「長いシリーズをギュッとまとめるのは大変な作業。ポスト・ヒューマンとの対立の構図もわかりやすい。どなたにとっても楽しめるものになっていると思います」と述べつつも、「トグサの離婚については、ちょっとつまんであったかな」とボヤき笑いを誘った。

そして「攻殻機動隊 SAC_2045」から新キャストとして加わった潘は「デビュー当初からご一緒している大好きな先輩方との共演なので緊張はもちろんですが、安心感もあって。皆さんとご一緒できるという光栄とワクワクのほうが強かったです」とコメント。そんな潘に対し田中は「潘ちゃんが本当にかわいらしくて。華もあってスタジオがパッと明るくなる。とても幸せでした」と、「攻殻機動隊」シリーズの現場には女性キャストが少なかったことを回想しながらも、今回のアフレコを振り返った。

さらにイベントにはスペシャルゲストとして、ポスト・ヒューマンの矢口サンジとシマムラタカシに扮したマヂカルラブリーも登壇。パーカーと髭という軽めの扮装だった野田は「もうちょい予算いただいて、タチコマをしたかったですね」と不満を口にしながらも、壇上では手を床につき4足となってタチコマをどうにか再現しようとする。また「2人がもし公安9課に入ったら?」というトークでは、潘が「少佐(素子)を笑わせてほしい」と要望。田中は素子の声色で「笑わせろ」と発言し、会場を盛り上げた。

最後に田中は、今はなき映画館・渋谷パンテオンで催された「東京国際ファンタスティック映画祭95」での「GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊」の舞台挨拶を振り返りながら「26年が経ちました。私たちがこうして登壇できるのも、長い間、『攻殻機動隊』や公安9課を愛してくださる皆様のおかげです。ぜひ何度かご来場いただいてお楽しみいただきたいと思います。また来年Netflixで配信される2ndシーズンもぜひご覧ください」と述べ、イベントを締めくくった。

劇場長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」

2021年11月12日(金)より2週間限定で劇場公開

スタッフ

原作:士郎正宗「攻殻機動隊」(講談社KCデラックス刊)

総監督:神山健治×荒牧伸志

監督:藤井道人

脚本:神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介

キャラクターデザイン:イリヤ・クブシノブ

主題歌:「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

音楽制作:フライングドッグ

制作:Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会

配給:バンダイナムコアーツ

キャスト

田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子、潘めぐみ、津田健次郎、曽世海司、喜山茂雄、林原めぐみ、川渕かおり、曽世海司、笠原紳司、岡田地平、武井秀哲、山城屋理紗

