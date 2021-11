新型コロナ陽性のNFLパッカーズとQBロジャースらに罰金　米

CNBCによると、NFLグリーンベイ・パッカーズとその所属QBアーロン・ロジャースらに対し、新型コロナウイルスに関するリーグ規定違反で罰金が課されたようだ。

2021年11月9日、NFLはグリーンベイ・パッカーズに対し30万ドル(約3390万円)、またワクチンを接種せずにパーティに出席したQBアーロン・ロジャースとWRアレン・リザードに対し1万4650ドル(約165万円)の罰金を課すことを発表した。ロジャースとリザードはマスクをせず、チームメイトらとハロウィンパーティに参加している様子を撮影されていた。

関連記事:子犬たちのアメフト大会「パピーボウル」が今年も開催

またNFLはパッカーズに対し、リーグ内でコロナウイルスを蔓延させた場合にドラフトの権利を失う可能性もあることを警告している。

ロジャースは先週、記者に対し、自身がワクチンを摂取したかの様に誤解させる発言を行なったことで物議を醸した。実際のところロジャースはワクチンを摂取していなかったが、彼は8月、記者に対し「免疫を得た」との発言をしていた。

先週金曜、米ラジオ番組のパット・マカフィー・ショーにインタビューで出演したロジャースは、反ワクチン論者の決まり文句とも言える「イベルメクチン」「政治的な問題だ」「私の調査では」といったフレーズを連発したり、キング牧師の「あなたには不当なルールに反対する道徳的義務がある:You have a moral obligation to object to unjust rules」という言葉を曲解し引用するなどしていた。またロジャースは、記者を誤解させようとしたことを否定し、それについて問われると「まるで魔女狩りだ」と答えた。

ロジャースは先週水曜に陽性反応が認められ、10日間の隔離期間中だ。日曜に控えるシアトル・シーホークスとの試合には出場が認められている。

From:NFL Fines Aaron Rodgers, Green Bay Packers for Covid-19 Protocol Violations