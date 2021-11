ジャック・ホワイト、ソロアルバム2枚連続リリースを発表

ジャック・ホワイトが、4年以上ぶりとなるフルアルバム『FEAR OF THE DAWN』を2022年4月8日に、『ENTERING HEAVEN ALIVE』を7月22日に連続リリースする。

ジャック・ホワイトは、ここ数年ずっと作曲とレコーディングを続けており『FEAR OF THE DAWN』とそれに続く『ENTERING HEAVEN ALIVE』という、それぞれ異なるインスピレーション、異なるテーマ、異なるムードを持った2つの全く異なるアルバムとなっている。

アルバムの発表にあわせ、ジャック・ホワイトが監督し、ローレン・ダン(ミーガン・ジー・スタリオン、カリ・ウチス)が共同監督を務めた「Taking Me Back」の公式MVが公開されている。

<リリース情報>

ジャック・ホワイト

フルアルバム『FEAR OF THE DAWN』

(Third Man Records)

リリース予定日:2022年4月8日(金)

=収録曲=

1. TAKING ME BACK

2. FEAR OF THE DAWN

3. THE WHITE RAVEN

4. HI-DE-HO(W/ Q-TIP)

5. EOSOPHOBIA

6. INTO THE TWILIGHT

7. DUSK

8. WHATS THE TRICK?

9. THAT WAS THEN(THIS IS NOW)

10. EOSOPHOBIA(REPRISE)

11. MORNING, NOON AND NIGHT

12. SHEDDING MY VELVET

ジャック・ホワイト

フルアルバム『ENTERING HEAVEN ALIVE』

(Third Man Records)

リリース予定日:2022年7月22日(木)

=収録曲=

1. A TIP FROM YOU TO ME

2. ALL ALONG THE WAY

3. HELP ME ALONG

4. LOVE IS SELFISH

5. IVE GOT YOU SURROUNDED(WITH MY LOVE)

6. QUEEN OF THE BEES

7. A TREE ON FIRE FROM WITHIN

8. IF I DIE TOMORROW

9. PLEASE GOD, DONT TELL ANYONE

10. A MADMAN FROM MANHATTAN

11. TAKING ME BACK(GENTLY)

ジャック・ホワイト 公式HP:https://jackwhiteiii.com/