天野こずえ原作によるアニメ映画「ARIA The BENEDIZIONE(アリア ザ ベネディツィオーネ)」のロングPVが公開された。

アニメ「ARIA」シリーズのプロジェクト「蒼のカーテンコール」3部作の最終章として12月3日に公開される「ARIA The BENEDIZIONE」。ロングPVは牧野由依が歌うエンディングテーマ「ウンディーネ~2021 edizione~」に乗せて「ARIA」TVシリーズと劇場版の名場面を映したもので、「ARIA The BENEDIZIONE」の新規映像も使われている。

さらにYouTubeの「松竹チャンネル」では本日11月12日より、「ARIA」TVシリーズの一部エピソードを期間限定で順次配信。藍華と晃の絆が感じられるエピソードとして「ARIA The ANIMATION」第2話、「ARIA The NATURAL」第18話と第24話、「ARIA The ORIGINATION」第10話と第11話がピックアップされた。なおSNSなどで配信エピソードの感想を投稿する際のアニメ公式による推奨ハッシュタグは「#姫屋がアツい」。各エピソードの配信スケジュールは記事末のリストで確認しよう。

「ARIA」TVシリーズ セレクション配信スケジュール

配信:YouTube 松竹チャンネル

「ARIA The ANIMATION」第2話「その 特別な日に…」

期間:2021年11月12日(金)18:00~12月10日(金)17:59

「ARIA The NATURAL」第18話「その 新しい自分に…」

期間:2021年11月12日(金)18:00~11月19日(金)17:59

「ARIA The NATURAL」第24話「その 明日のウンディーネに...」

期間:2021年11月19日(金)18:00~11月26日(金)17:59

「ARIA The ORIGINATION」第10話「その お月見の夜のときめきは...」

期間:2021年11月26日(金)18:00~12月3日(金)17:59

「ARIA The ORIGINATION」第11話「その 変わりゆく日々に...」

期間:2021年12月3日(金)18:00~12月10日(金)17:59

アニメ「ARIA The BENEDIZIONE」

2021年12月3日(金)公開

スタッフ

原作:天野こずえ「ARIA」(ブレイドコミックス/マッグガーデン刊)

総監督・脚本:佐藤順一

監督:名取孝浩

キャラクターデザイン・総作画監督:伊東葉子

美術監督:氣賀澤、佐知子(スタジオユニ)

色彩設計:木村美保

撮影監督:間中秀典

音楽:Choro Club feat. Senoo

OPテーマ:「エスペーロ」牧野由依

EDテーマ:「ウンディーネ~2021 edizione~」牧野由依

音楽制作:フライングドッグ

音響制作:楽音舎

アニメーション制作:J.C.STAFF

製作:松竹

配給:松竹ODS事業室

キャスト

藍華・S・グランチェスタ:斎藤千和

晃・E・フェラーリ:皆川純子

あずさ・B・マクラーレン:中原麻衣

水無灯里:葉月絵理乃

アリシア・フローレンス:大原さやか

愛野アイ:水橋かおり

アリア社長:西村ちなみ

アリス・キャロル:広橋涼

アテナ・グローリィ:佐藤利奈

アーニャ・ドストエフスカヤ:茅野愛衣

出雲暁:野島裕史

アルバート・ピット:渡辺明乃

愛麗・S・グランチェスタ:平松晶子

明日香・R・バッジオ:島本須美

(c)2021 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー