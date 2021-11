「定時制高校のメリット・デメリットは？」中3男子の質問と現役生の回答

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月11日(木)は、『先輩! 質問してもいいですか?』をテーマに放送。主に、進学について悩んでいるリスナーの質問を取り上げ、先輩が自身の経験を伝えました。そのなかから、定時制高校に進学しようか迷っている中3の男性リスナーと、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭、先輩リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今日は、先輩に質問してアドバイスをもらう授業をやっていきたいと思います。質問は進路や将来のことでもいいし、校長や教頭は経験したことないだろうけど……みたいなことでも大丈夫。自分がぶち当たっている壁も、このSCHOOL OF LOCK! なら乗り越えた先輩もいるだろうし、同じ境遇の人もいると思うから。ぺえ教頭:そうだね。今日は先輩に聞いてみたいことを、学校掲示板に書き込んでみましょう。こもり校長:もしもし! 定時制の学校に進学したいと思っているの?リスナー:考えてはいるんですけど、将来のこともあって親が反対していて、まだわかんないです。こもり校長:なるほどね。選択肢の幅を広げる意味でも、定時制についての知識が欲しいということだね。「定時制もいいな」と思うのは、どういうところなのかな?リスナー:バイトに興味があったり、あまり長く学校にいたくなかったり、勉強も家のほうがはかどったりするので。こもり校長:そうか、リラックスできる環境のほうが、勉強が進む場合もあるだろうしね。あと、バイトに興味あるんだ? やってみたいと思うの?リスナー:はい。いろんな人と関わりが持てて、楽しそうだなと思います。ぺえ教頭:そうだね。私も学生時代にコンビニでバイトしていたけど、楽しかったよ。大人の人との関わり方も知れたし、貴重だと思う。こもり校長:そうだね。定時制について「メリット・デメリット」以外に聞きたいことはあるかな?リスナー:学力や就職面、どんな人がいるのかが気になります。ぺえ教頭:いい質問よね。しっかり自分の身になる質問を考えてくれているね。こもり校長:そうだね。「自分だったらこの質問に答えられるかも!」という生徒(リスナー)の書き込みを待っています!こもり校長:もしもし! この後輩の質問に答えられる?先輩:めっちゃ答えられます! (定時制高校の)メリットはいろんな年齢の方と関わるので、対応力が身に付くことです。こもり校長:いろんな人がいるからこそ、自分の個性が出しやすいのかな?先輩:はい、出しやすいです。こもり校長:年齢は幅広いのかな?先輩:けっこう年上の方もいらっしゃいます。こもり校長:じゃあ、社会に出てからの礼儀みたいなものも学べるのかな?先輩:学べます!ぺえ教頭:お~。こもり校長:次はデメリットについて教えてもらってもいい?先輩:あの、制服デートができない……(笑)。ぺえ教頭:そうか! 憧れるよね~(笑)。こもり校長:(笑)。(リスナーに)他に聞きたい質問はある?リスナー:就職や勉強は、全日制と比べてどうなんですか?先輩:就職は先生たちもサポートしてくれるので、ちゃんとできている子が多いです。学習面では……中学のころから勉強が苦手だったり、不登校だった子も多いのでゆっくり進むんですけど、放課後にもっと難しい勉強がしたい人は教えてもらったりできます。こもり校長:じゃあ、学力に関しては心配するところはないの?先輩:はい、全然ないと思います。こもり校長:(リスナーに)これを聞いてどう?リスナー:学力についていちばん心配していたので、気になっていたものがなくなりました。ぺえ教頭:よかったよかった。こもり校長:校長は通信制に通っていたんだけど、そこだと自己責任感が強いから自分で勉強しないと置いていかれるみたいなところもあるんだよね。全日制ならクラスの平均に合わせて……みたいなこともあると思うけど、定時制はスローペースで進むから、ある意味自分のペースがつかみやすいのかな、と思ったね。ぺえ教頭:そうだね。向き合ってくれる人もいて、自分のペースでできて……というのは、すごいメリットね。こもり校長:うん、聞いていてそう思った。あらためて、先輩からメッセージをもらってもいい?先輩:はい。定時制と聞いたらマイナスなイメージがあるかもしれないんですけど、全然そんなことないです。私自身もすごく楽しいので引け目を感じなくても大丈夫だし、楽しく生活できると思います。リスナー:安心したので、親に相談して後悔のない選択がしたいです。教えてくださってありがとうございました。先輩:頑張ってください!こもり校長:2人とも、話してくれてありがとう!【定時制のメリットはバイトできるし、いろんな年齢の人がいるからいろんな話が聞けることです。デメリットは生徒が少ないから、全日に比べて友達があまり作れないかなぁ。でも少ない分、いじめとかはないしみんな仲良しです! 私の所は年に2回部活動週間といって、1週間部活しかしない週がありました! その週末に全国定時制大会みたいなのがあって、ちゃんとそうゆう経験もできて楽しいです】(16歳女性)ぺえ教頭:知らなかったことばかりなんだけど!こもり校長:そうだね。いろんな制度や学校の形があるから、ひとつだけに縛られず選択できるのはいいね。ぺえ教頭:そうだね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/