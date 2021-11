スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』ゲーム内イベント「Let's go California!」が11月13日に開催される。

イベント「Let's go California!」には累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【偉大なる釣り人】五島岬」、★2メンバー「【ウェイター】若草あおい」を仲間にすることができる。

また、イベントに合わせ、「Let's go California! スカウト」を開催。本スカウトでは、★4メンバー「【約束の場所】早坂絋平」、★4メンバー「【いつか手を】神ノ島風太」、★3メンバー「【迷わない男】椿 大和」を仲間にすることができる。

さらに、バンド・Fantôme Irisのメンバー「御劔虎春」の11月24日の誕生日を記念して、★4メンバー「【誕生日2021】御劔虎春」が登場。★4メンバー「【誕生日2021】御劔虎春」の提供割合がそれぞれ同レアリティ内の他のメンバーよりも高い「HAPPY BIRTHDAY!虎春スカウト」を開催する。

