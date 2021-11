FIFAワールドカップカタール2022・南米予選が11日に各地で行われた。

ここまで11試合を終え、10勝1分けで首位を改装しているブラジル代表はコロンビア代表と対戦。スコアレスのまま迎えた72分、ネイマールのパスからルーカス・パケタがゴールを奪い、ブラジルが先制に成功した。この1点を守り切ったブラジルが1-0で勝利。この結果、W杯本大会の出場が決定した。

チリ代表はパラグアイ代表を1-0で下し、暫定ながら4位に浮上。エクアドル代表はベネズエラ代表に1-0で勝利し、3位をキープしている。ペルー代表は3-0でボリビア代表に勝利を収めている。なお、ウルグアイ代表対アルゼンチン代表の一戦は12日に開催予定となっている。

試合結果、順位表は以下の通り。

■W杯南米予選

▼11日開催

エクアドル 1-0 ベネズエラ

パラグアイ 0-1 チリ

ブラジル 1-0 コロンビア

ペルー 3-0 ボリビア

▼12日開催

ウルグアイ vs アルゼンチン

■順位表

1位 ブラジル(勝ち点34)※1試合未消化

2位 アルゼンチン(勝ち点25)※2試合未消化

3位 エクアドル(勝ち点20)

4位 チリ(勝ち点16)

=====W杯出場権獲得=====

5位 コロンビア(勝ち点16)

====大陸間プレーオフ進出====

6位 ウルグアイ(勝ち点16)※1試合未消化

7位 ペルー(勝ち点14)

8位 パラグアイ(勝ち点12)

9位 ボリビア(勝ち点12)

10位 ベネズエラ(勝ち点7)

■次戦対戦カード(16日予定)

ボリビア vs ウルグアイ

ベネズエラ vs ペルー

コロンビア vs パラグアイ

アルゼンチン vs ブラジル

チリ vs エクアドル