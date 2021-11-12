士郎正宗原作による劇場用長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」より、新作カットを含めた追告PVが公開された。

本日11月12日に2週間限定での劇場上映がスタートした「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」。PVは「公安9課 VS ポスト・ヒューマン」のテロップとともに、同作で公安9課が立ち向かう人類の脅威となる存在、ポスト・ヒューマンにフォーカスした映像となる。

さらに11月19日にスタッフトーク付き上映イベントの開催が決定。編集を行った古川達馬、全カットフルグレーディングを施した松本勝がゲストで登壇し、プロデューサーの牧野治康とともに、映像について語り合う。

劇場長編アニメーション「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」

2021年11月12日（金）より2週間限定で劇場公開

スタッフ

原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社KCデラックス刊）

総監督：神山健治×荒牧伸志

監督：藤井道人

脚本：神山健治、檜垣亮、砂山蔵澄、土城温美、佐藤大、大東大介

キャラクターデザイン：イリヤ・クブシノブ

3Dキャラクタースーパーバイザー：松重宏美

プロダクションデザイナー：臼井伸二、寺岡賢司、松田大介

モデリングスーパーバイザー：田崎真允

リギングスーパーバイザー：錦織洋介、井上暢三

エフェクトスーパーバイザー：清塚拓也

ライティングコンポジットスーパーバイザー：高橋孝弥

編集：定松剛

音楽：戸田信子×陣内一真

サウンドデザイナー：高木創

主題歌：「Fly with me」millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

音楽制作：フライングドッグ

制作：Production I.G × SOLA DIGITAL ARTS

製作：攻殻機動隊2045製作委員会

配給：バンダイナムコアーツ

キャスト

田中敦子、阪脩、大塚明夫、山寺宏一、仲野裕、大川透、小野塚貴志、山口太郎、玉川砂記子、潘めぐみ、津田健次郎、曽世海司、喜山茂雄、林原めぐみ、川渕かおり、曽世海司、笠原紳司、岡田地平、武井秀哲、山城屋理紗

(c)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会