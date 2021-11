アニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」関連楽曲の復刻や新キャラクターソングのリリースを行う企画「SOUND TOURS」の第5弾が始動。11枚組CD-BOXの注文を本日11月12日から2022年1月10日23時59分までムービックで受け付け、注文数が500セットに達すると発売が決定する。

アニメ放送30周年を締めくくる「SOUND TOURS」第5弾。CD-BOXは完全受注生産品で、1993年から94年までにリリースされたキャラクターによるボーカル曲、ラジオでオンエアされたオリジナルドラマ、モノローグなどが、デジタルリマスター版で収められる。注文数に応じて特典が増えていき、700セットを達成した場合にはサムシング吉松描き下ろしによる「すかっとサイバえもん」、監督を務めた福田己津央のインタビュー、「SOUND TOURS」シリーズ用に描き下ろされたイラスト4作品を歌詞ブックレットに掲載。1000セット達成で金丸淳一らキャストによる新作ラジオ番組のCD、1500セット達成で福田が監督・脚本を手がけた「新作オリジナルオーディオドラマ」のCDが追加される。CD-BOXは2022年春にリリースされる予定だ。

受注期間中は「新世紀GPXサイバーフォーミュラ VOCAL COLLECTION」シリーズCDのブックレットに掲載されていたコーナー「サイバーCLUB」が特設サイトで復活。ファンが投稿したイラストやコメントが公開される。また作品の熱烈なファンを公言している榎本温子が、「新世紀GPXサイバーフォーミュラSOUND TOURS」のオフィシャルアンバサダーに就任。榎本による応援動画シリーズが、本日11月12日よりサンライズのYouTube公式チャンネルで公開されていく。

「新世紀GPXサイバーフォーミュラSOUND TOURS -ROUND 5- ~VOCAL & ORIGINAL DORAMA COLLECTION~」

Disc1:ハイネル&グーデリアン ~GOOD FELLOWSHIP~

Disc2:ブリード加賀VOCAL COLLECTION ~HEART AND SOUL~

Disc3:ナイト・シューマッハ&ブーツホルツ ~THE TRUTH~

Disc4:LEGEND OF RACERS I

Disc5:LEGEND OF RACERS II RAINY NIGHT ~ブリード加賀&風見ハヤト~

Disc6:PICTURE LAND I ~風にのせて・・・~

Disc7:PICTURE LAND II ~白銀の対決!~

Disc8:PICTURE LAND III ~ファースト・ラブ、ネバー・ラブ~

Disc9:PICTURE LAND IV ~SOME DAY~

Disc10:PICTURE LAND V ~湯煙の街の対決!~

Disc11:PICTURE LAND VI ~ZEROの幻影~