SCSKは、自社開発のERP「ProActive」の新シリーズとなる、クラウドERP「ProActive C4（プロアクティブ シーフォー）」の出荷を開始したと発表した。

「ProActive C4」は、財務会計、管理会計、債権管理、債務管理、経費、人事、給与、個人番号、勤怠管理、Web給与明細閲覧などのフロントオフィス・バックオフィス業務システムで構成されるクラウドERP。料金はサブスクリプションモデルで、会計/人事給与（5ユーザー）が月額150,000円～（税別）、経費管理/勤怠管理（100ユーザー）が月額120,000円～（税別）。

ユーザーごとに画面項目（表示・非表示選択、項目名変更、入力必須化）や画面レイアウト（項目や項目名の位置変更）を変更できる「画面パーソナライズ機能」の提供し、マルチデバイスに対応する。

導入ナビゲーションや業種別マスターテンプレートを提供し、問合せサイトの機能強化、PUSH型の情報提供などサービスメニューを拡充し、オンデマンドでの対応を向上させている。

同社では、シリーズのコンセプトを紹介するセミナー「シン・クラウドERP「ProActive C4」～今の時代に最適なユーザ体験を提供する、新シリーズのコンセプトをご紹介～」と、UI・UXを紹介するセミナー「シン・クラウドERP「ProActive C4」（UI・UX編）～お客様の使いやすさにこだわったUI・UXのご紹介～」を「SCSKグループ 共創ITフォーラム 2021 オンライン」の中で開催している。期間は12月10日まで。